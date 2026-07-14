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Agra: मम्मी को रास्ते से हटाओ, तभी बेटी जाएगी… पत्नी और सास के कहने पर बेटे ने मां को खिलाए जहरीले छोले

Agra Crime News: आगरा में पिढियोरा के वरपुरा गांव में मां-बेटे के पवित्र रिश्तों पर भरोसा उठने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने अपनी ही मां को जहर मिला हुआ छोला खिला दिया.

By: Shristi S | Last Updated: July 14, 2026 9:37:04 AM IST

आगरा में पत्नी और सास के कहने पर बेटे ने मां को खिलाए जहरीले छोले
आगरा में पत्नी और सास के कहने पर बेटे ने मां को खिलाए जहरीले छोले


Agra Son Poisoned Mother: उत्तर प्रदेश के आगरा में पिढियोरा के वरपुरा गांव में मां-बेटे के पवित्र रिश्तों पर भरोसा उठने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने अपनी ही मां को जहर मिला हुआ छोला खिला दिया.
 
जब महिला की हालत बिगड़ी तो उसके घरवाले उसे तुरंत आगरा के GR हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है. पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. उसकी सास की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

छोले परोसने से पहले दी गई जहरीली चीज

वरपुरा गांव के रहने वाले रणवीर सिंह ने पिढियोरा थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि उनके छोटे बेटे रविंद्र सिंह (20) ने गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अपनी मां राममूर्ति (55) को छोले खिला दिए. आरोप है कि छोले में पहले से ही जहर मिला हुआ था. छोले खाने के कुछ देर बाद ही राममूर्ति की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें उल्टी होने लगी और बेचैनी होने लगी. इसके बाद उनके घरवाले उन्हें आगरा के GR हॉस्पिटल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है.
 

सास और पत्नी के कहने पर मां के लिए उठाया खौफनाक कदम

 
पति के मुताबिक, जब घरवालों ने रविंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी सास फूलवती पत्नी पप्पू निवासी गांव रंवाई, थाना फतेहाबाद ने उसे गतपुरा बुलाकर जहर की पुड़िया दी थी. आरोप है कि फूलवती ने उससे कहा था कि वह अपनी बेटी को उसके साथ तभी भेजेगी जब वह अपनी मां को रास्ते से हटा देगा. इसी के नशे में उसने अपनी मां को जान से मारने की नीयत से चने में जहर मिलाकर खिला दिया.
 

पुलिस घटना की जांच कर रही हैं

 
पूरी घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है. घरवाले महिला के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, वहीं पुलिस पूरी घटना की गंभीरता से जांच कर रही है. रणवीर सिंह ने अपने बेटे रविंद्र सिंह और सास फूलवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पिरदौरा थाना प्रभारी सर्वेश सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी रविंद्र ने पूछताछ के बाद जुर्म कबूल कर लिया है. सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 
 

Tags: agracrimeuttar pradesh
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