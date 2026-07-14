Agra: मम्मी को रास्ते से हटाओ, तभी बेटी जाएगी… पत्नी और सास के कहने पर बेटे ने मां को खिलाए जहरीले छोले

Agra Son Poisoned Mother: उत्तर प्रदेश के आगरा में पिढियोरा के वरपुरा गांव में मां-बेटे के पवित्र रिश्तों पर भरोसा उठने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने अपनी ही मां को जहर मिला हुआ छोला खिला दिया.

जब महिला की हालत बिगड़ी तो उसके घरवाले उसे तुरंत आगरा के GR हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है. पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. उसकी सास की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

छोले परोसने से पहले दी गई जहरीली चीज

वरपुरा गांव के रहने वाले रणवीर सिंह ने पिढियोरा थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि उनके छोटे बेटे रविंद्र सिंह (20) ने गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अपनी मां राममूर्ति (55) को छोले खिला दिए. आरोप है कि छोले में पहले से ही जहर मिला हुआ था. छोले खाने के कुछ देर बाद ही राममूर्ति की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें उल्टी होने लगी और बेचैनी होने लगी. इसके बाद उनके घरवाले उन्हें आगरा के GR हॉस्पिटल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है.

सास और पत्नी के कहने पर मां के लिए उठाया खौफनाक कदम

पति के मुताबिक, जब घरवालों ने रविंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी सास फूलवती पत्नी पप्पू निवासी गांव रंवाई, थाना फतेहाबाद ने उसे गतपुरा बुलाकर जहर की पुड़िया दी थी. आरोप है कि फूलवती ने उससे कहा था कि वह अपनी बेटी को उसके साथ तभी भेजेगी जब वह अपनी मां को रास्ते से हटा देगा. इसी के नशे में उसने अपनी मां को जान से मारने की नीयत से चने में जहर मिलाकर खिला दिया.

पुलिस घटना की जांच कर रही हैं