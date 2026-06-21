कहां से लाऊं इतने पैसे…पत्नी, सास और साले की डिमांड पर आगरा के जूता व्यापारी ने दे दी जान; इंस्टाग्राम पर लिखा सुसाइड नोट

Agra Suicide Case: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां जूते के एक व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ऐसा करने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस लगाया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, साले और सास पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने अपने स्टेटस में लिखा कि भाई आज जो मैं कदम उठाने जा रहा हूं. उसकी जिम्मेदार मेरी पत्नी अंजू, मेरा साला राजेश और मेरी सास होगी. इसके अलावा, उन्होंने लिखा कि वे लगातार मुझसे 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. मैं इतने पैसे कहां से लाता?

मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी अंजू जिम्मेदार है. बताया जा रहा है कि इस युवक ने 6 महीने पहले ही 2 बच्चों की मां से शादी की थी. जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कहां का है पूरा मामला?

यह घटना शाहगंज थाना क्षेत्र के बारहखंबा इलाके की बताई जा रही है. जानकारी सामने आ रही है कि आत्महत्या करने से पहले गौरव ने एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें उसकी पत्नी धमकी देती हुई दिख रही है. बारहखंबा निवासी और जूते के कारोबारी गौरव ने 6 महीने पहले दौरेठा के जयनगर की रहने वाली अंजू से कोर्ट मैरिज की थी. अंजू की पहले भी शादी हो चुकी थी. उसका अपने पूर्व पति से तलाक हो गया था और उसके 2 बच्चे थे.

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शादी के बाद घर में कलह करने लगी अंजू

शादी के बाद अंजू घर में कलह पैदा करने लगी. लगभग एक महीने पहले झगड़े के बाद वह घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद गौरव दौरेठा में उसके परिवार के घर के पास एक किराए के कमरे में अंजू के साथ रह रहा था. इस पूरे मामले पर मृतक के छोटे भाई रोहित का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी भाभी अंजू के भाई की पत्नी ने भी पहले फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और उस घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था. अंजू, उसका भाई राजेश और उसकी मां उस मामले को सुलझाने के लिए उसके भाई से 5 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे.

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15 दिन पहले इसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसकी वजह से भाई को किराए के कमरे से निकाल दिया गया था. तब से वह अपने घर पर रह रहा था. शुक्रवार रात पूरा परिवार दावत के लिए बाहर गया था. घर पर अकेला होने और डिप्रेशन के कारण उसे भाई ने रात 11 बजे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.