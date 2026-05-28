Home > उत्तर प्रदेश > Agra News : वीडियो में देखती थी पति-पत्नी को संबंध बनाते हुए, भाई-भाभी के बेडरूम और बाथरूम की एक्टिविटी पर नजर रखती थी ननद

Agra News : वीडियो में देखती थी पति-पत्नी को संबंध बनाते हुए, भाई-भाभी के बेडरूम और बाथरूम की एक्टिविटी पर नजर रखती थी ननद

Agra Crime News: युवती की मां का दावा है कि यह समझ से परे हैं कि दामाद की बहन इतना हावी क्यों रहती थी. उसने ही अपने भाई और भाभी के बाथरूम में बेडरूम में हिडन कैमरे लगवाए और उन्हें वह खुद देखती थी.

By: JP Yadav | Published: May 28, 2026 5:23:57 AM IST

ननद ने अपने भाई के साथ ही मिलकर भाभी के बेडरूम और बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डर लगाए
ननद ने अपने भाई के साथ ही मिलकर भाभी के बेडरूम और बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डर लगाए


Agra Crime News: थाना न्यू आगरा थाना क्षेत्र में पति और ननद द्वारा बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने के मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं.  शादीशुदा युवती की मां का कहना है कि ननद के कहने पर उनकी बेटी के पति ने बेडरूम और बाथरूम में कैमरे लगवाए.  इसके बाद एक नहीं बल्कि सैकड़ों अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बना लिए. बताया जा रहा है कि बेडरूम और बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डर लगाए गए थे, जिससे आवाज भी रिकॉर्ड भी हो गई. अब तक पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने का मकसद पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसका मकसद ब्लैकमेलिंग बताया जा रहा है. आरोप है कि ननद ने अपने भाई के साथ ही मिलकर भाभी के बेडरूम और बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डर लगा दिए. यह वीडियो वह खुद देखती और फिर बाथरूम की रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करने लगी. 

नपुंसकता की दवा का खुलासा!

युवती की मां का दावा है कि पिटाई के बाद वह अपनी बेटी को घर लेकर आ गए. इसके बाद ससुरालवाले 4 फरवरी, 2026 को हमारे घर आए. इसके बाद माफी मांगी और समझौता करके बेटी को लेकर गए. इससे युवती की ननद खुश नहीं थी. उसने अपने भाई पर दबाव डाला और बेडरूम और बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डर लगा दिए. इस बीच एक दिन पत्नी ने अपने पति को ड्रग्स के अलावा नपुंसकता की दवा लेते हुए पकड़ लिया. इसके बाद पत्नी की पति और ननद के साथ खूब बहस हुई. इसके बाद पति ने रात को उसकी पिटाई की और जबरन संबंध बनाए.

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भाई और बहन एक साथ लेते थे ड्रग्स!

युवती की मां का कहना है कि ससुराल वालों ने लड़के के बारे में कई जानकारियां छिपाई गईं. मसलन वह ज्यादा पढ़ाई लिखा नहीं है और ना ही बेहतर नौकरी करता है. इस बीच बाथरूम की रिकॉर्डिंग से ननद अपने भाभी को ब्लैकमेल करने लगी. इसी दौरान पत्नी ने पति की नपुंसकता की दवाएं और भाई-बहन को ड्रग्स लेते पकड़ लिया था.

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बहन की इतनी बात क्यों मानता है दामाद
उधर, युवती का मां का कहना है कि उनकी बेटी की शादी 26 नवंबर, 2025 को शमसाबाद रोड में रहने वाले एक युवक से करने के दौरान से लेकर अन्य रीति-रिवाजों में दामाद की बहन की आगे रही. महिला का कहना है कि ननद के कहने पर पति ने बेडरूम और बाथरूम में कैमरे लगवाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिए. बेटी जब इन कार्यों का विरोध करती थी तो ननद के कहने पर ही ससुराल वाले बहुत पीटते थे. 

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युवती की मां का तो यहां तक कहना है कि ननद के कहने पर  ही 31 दिसंबर, 2025 को फतेहाबाद रोड स्थित मैशन क्लब में पार्टी के दौरान दामाद ने बेटी को गालियां दीं और पीटा. पार्टी में दामाद ने जमकर शराब पी थी. उसका खुद पर कंट्रोल तक नहीं था. इसी उसी रात नशे में दामाद का फोन खुला रह गया. चैट पर नजर गई तो पता चला कि वह घर की बहू के खिलाफ हत्या तक की साजिश रच रहे हैं.   

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