Home > उत्तर प्रदेश > Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी…जनता का ऐसा गुस्सा फूटा!

Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी…जनता का ऐसा गुस्सा फूटा!

आपसी कलह और घरेलू विवाद के चलते एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 11 महीने की मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया और अपनी पत्नी को धक्का देने की कोशिश की. ताज्जुब की बात तो यह है कि बेटी का 3 दिन बाद जन्मदिन था और 2 मिनट पहले उसके साथ सेल्फी ली थी.

By: Kajal Jain | Published: August 15, 2026 12:51:36 PM IST

Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी...जनता ने गुस्सा ऐसा फूटा!
Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी...जनता ने गुस्सा ऐसा फूटा!


उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 11 महीने की मासूम बेटी को उसके जन्मदिन से ठीक 3 दिन पहले उसे यमुना नदी में फेंक दिया. यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे आगरा के सिकंदरा इलाके में स्थित अकबरा पुल पर घटी. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. बताया जा रहा है कि शख्स ने अपनी पत्नी को भी यमुना नदी में धक्का देने की भी कोशिश की थी लेकिन पत्नी ने सूझबूझ से जान बचा ली. इस मामले में दहेज प्रताड़ना का एंगल भी सामने आ रहा है. बच्ची की तलाश के लिए पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है.

चलती बाइक पर विवाद, सेल्फी के बाद खौफनाक कदम

बल्देव के बढ़मघी गांव का रहने वाला रिंकू अपनी पत्नी लक्ष्मी और 11 महीने की बेटी के साथ बाइक पर बाजार जा रहा था. रास्ते में किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया. इसके बाद रिंकू ने अचानक अकबरा पुल पर बाइक रोकी और पत्नी से कहा कि वह बेटी के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता है. उसने बेटी के साथ बड़े प्यार से एक सेल्फी भी ली, लेकिन जैसे ही फोटो पूरी हुई, उसने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही मासूम बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया.

You Might Be Interested In

पत्नी को भी धक्का देने की कोशिश, फूटा लोगों का गुस्सा

बेटी को नदी में फेंकने के बाद भी उस दरिंदे का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी नदी में धक्का देने की कोशिश की. जब लक्ष्मी ने जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू किया, तो पुल से गुजर रहे राहगीर और भीड़ इकट्ठा हो गई. लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए महिला को पति के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया. जब पत्नी ने रोते हुए लोगों को बताया कि उसके पति ने उनकी दूधमुंही बेटी को यमुना में फेंक दिया है और उसे भी मारने की कोशिश कर रहा है, तो गुस्साए राहगीरों ने आरोपी पति की जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

जन्मदिन से पहले उजड़ गई खुशियां, दहेज प्रताड़ना का सच

पीड़ित मां लक्ष्मी ने बताया कि उनकी शादी 14 जून 2024 को हुई थी, जिसके बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह अपने मायके में रह रही थी. कुछ समय पहले उसका पति उसे वापस लेकर आया था, लेकिन वह बेटी के जन्म से खुश नहीं था और रोज झगड़ा करता था.  लक्ष्मी ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी का पहला जन्मदिन 17 अगस्त को आने वाला था और वे लोग आगरा से बेटी के लिए कपड़े खरीदने जा रहे थे. उन्हें क्या पता था कि जिस पिता को वह बेटी से प्यार करता हुआ समझ रही है, वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है.

पुलिस की कार्रवाई और रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी पति रिंकू को हिरासत में लेकर थाने ले आई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह और विवाद की बात सामने आई है. वहीं दूसरी ओर, यमुना नदी में गिरी मासूम बच्ची की तलाश के लिए पीएसी (PAC) के गोताखोरों की टीम को लगाया गया है, जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. आरोपी पिता से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़ें:- Patiala Pitbull Attack:पलभर में जबड़ा जकड़ लेने वाले पिटबुल को आखिर पालते ही क्यों है लोग? जानिए इनकी कीमत और भारत में बैन की पूरी कहानी!

Tags: Agra Crime Newschild harassmentcrime newsHusband Wife disputeUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए बादाम?

August 14, 2026

10 देशभक्ति डायलॉग्स

August 14, 2026

1947 का जख्म: बॉलीवुड की ये फिल्में नहीं भूल पाएंगे!

August 14, 2026

ओटीटी पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?

August 13, 2026

टेस्ट इतिहास में किसने झटके सबसे ज्यादा विकेट? टॉप-5 में...

August 13, 2026

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026
Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी…जनता का ऐसा गुस्सा फूटा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी…जनता का ऐसा गुस्सा फूटा!
Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी…जनता का ऐसा गुस्सा फूटा!
Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी…जनता का ऐसा गुस्सा फूटा!
Agra News: सेल्फी के बहाने पुल पर रुका, दूधमुंही बच्ची को यमुना नदी में फेंका, बचाने गई पत्नी को भी…जनता का ऐसा गुस्सा फूटा!