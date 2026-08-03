Home > उत्तर प्रदेश > पत्नी ने मोबाइल में ऐसा क्या छुपा रखा था? पहले पति ने मांगा फोन, फिर बन गया दरिंदा; आधी रात बंद कमरे में किया ‘कांड’

पत्नी ने मोबाइल में ऐसा क्या छुपा रखा था? पहले पति ने मांगा फोन, फिर बन गया दरिंदा; आधी रात बंद कमरे में किया ‘कांड’

आगरा में एक पति ने शादी के तीन महीने बाद ही अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपना फोन छूने नहीं देती थी, जिसके कारण उसने उसकी हत्या की. इसके अलावा कई और कारणों से भी उसमें नाराजगी थी.

By: Deepika Pandey | Published: August 3, 2026 1:48:20 PM IST

पति ने की पत्नी की हत्या
पति ने की पत्नी की हत्या


Agra Murder Case: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के तीन महीने बाद ही एक नवविवाहिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इसके बाद आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गया. पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि उनके पड़ोसी का घर बंद है और कोई भी वहां आवाजाही नहीं कर रहा है. पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़ा, तो उनके होश उड़ गए. उन्हें घर के अंदर से महिला का शव मिला, जिसके बाद पुलिस का शक आरोपी पति पर गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

मोबाइल फोन छूने तक नहीं देती थी पत्नी

पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. पति ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने दावा किया है कि पत्नी उसे अपना मोबाइल फोन छूने तक नहीं देती थी. इसके अलावा ये दोनों की दूसरी शादी थी. दोनों के पहले से बच्चे थे. दोनों ने शादी के दौरान सहमति की थी कि वे एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखेंगे लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच बच्चों की देखभाल और घर की जिम्मेदारी को लेकर भी अक्सर झगड़े होते थे. इसके कारण आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने बताया कि घटना वाले दिन दोनों के बीच बच्चों और घरेलू विवादों के साथ ही मोबाइल फोन को लेकर झगड़े होते थे. 

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तीन महीने के अंदर ही हत्या

ये पूरा मामला आगरा के ताजगंज इलाके के नगमा पैमा इलाके का है. दरअसल झांसी के कोतवाली इलाके के भैरो खिड़की मोहल्ला निवासी उजमा का निकाह इसी साल 20 अप्रैव को ताजगंज निवासी फरहान के साथ हुआ था. दोनों की शादी को तीन महीने भी पूरे नहीं हुए थे. इसी बीच मंगलवार को उजमा का शव उसके बंद घर में मिला. आरोपी घर में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया था. 

पुलिस को पति पर हुआ शक

पड़ोसियों ने फोन कर पुलिस को घर बंद होने और किसी की आवाजाही न होने की सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर घर में घुसी. अंदर महिला का शव पड़ा हुआ था. वहीं पति फरहान मौके से गायब था. इसके कारण पुलिस को पति पर शक हुआ और उसकी तलाश शुरू की गई. पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया. उसने हत्या की बात स्वीकार की और वजह बताई.

बच्चों को मायके छोड़कर आई थी पत्नी

उसने कहा कि उसकी पत्नी अपना मोबाइल फोन उसे कभी देखने नहीं देती थी. जब भी वो फोन देखने की कोशिश करता, तो झगड़ा करती थी. इसके कारण दोनों में विवाद होता था. इसके अलावा निकाह के समय दोनों में सहमति बनी थी कि वे एक दूसरे के बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे लेकिन उसकी पत्नी अपने बच्चों को मायके छोड़कर आई थी. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया ब्लेड भी बरामद कर लिया गया है.

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