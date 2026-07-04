Home > उत्तर प्रदेश > पति की लाश के ऊपर साड़ी उतारकर नहाती थी पत्नी! न डर न पछतावा, इस फिल्म से लिया था लाश को दफनाने का आइडिया

पति की लाश के ऊपर साड़ी उतारकर नहाती थी पत्नी! न डर न पछतावा, इस फिल्म से लिया था लाश को दफनाने का आइडिया

Agra Murder Case | Wife Killed Husband: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहाँ एक बार फिर एक पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया और उसकी लाश को जमीन  में गाढ़ दिया.

By: Heena Khan | Published: July 4, 2026 9:15:14 AM IST

agra murder case
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Agra Murder Case | Wife Killed Husband: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहाँ एक बार फिर एक पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया और उसकी लाश को जमीन  में गाढ़ दिया. हैरान कर देने वाली बात ये है कि कातिल बीवी ने पति की लाश को ठिकाने लगाने लिए फ़िल्म ‘दृश्यम’ की कहानी से आईडीया लिया था. किसी और ने नहीं ये खुलासा खुद पत्नी ने ही किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिकंदरा पुलिस स्टेशन इलाके में, एक पत्नी ने बड़ी चालाकी से अपने पति की हत्या कर दी, उसकी लाश को बाथरूम के फ़र्श के नीचे दफ़ना दिया, उस पर दोबारा प्लास्टर करवा दिया और फिर खुद ही पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी. 46 दिनों तक आरोपी पत्नी पुलिस और अपने परिवार, दोनों को गुमराह करती रही. जब आखिरकार सच सामने आया, तो हर कोई हैरान था.

लाश के ऊपर नहाती थी पत्नी 

वहीँ जब हिरासत में पुलिस ने रूबी ने पूछताछ करी तो उसने कुछ ऐसा बताया जो पसीने छुड़ा देने वाला है. दरसा, उसने पुलिस को बताया कि वो रोज़ उसी बाथरूम में नहाती थी जिसका साइज़ 10 फ़ीट गुणा 4.5 फ़ीट था और जिसके फ़र्श के नीचे उसने अपने पति की लाश दफ़नाई थी. इतना ही नहीं वो 46 दिनों तक हर रोज़ लाश के ठीक ऊपर नहाती रही, बिना किसी डर और पछतावे के.

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इस फिल्म से लिया था लाश को ठिकाने लगाने का आईडिया 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पुलिस ने रूबी से पूछा कि उसे घर के अंदर लाश छिपाने का यह तरीका कहाँ से सूझा, तो उसने बेझिझक जवाब दिया, “मैंने बहुत पहले ‘दृश्यम’ फ़िल्म देखी थी, लेकिन मुझे उसकी कहानी अच्छी तरह याद थी. पति की हत्या करने के बाद, मैंने ठीक वही किया जिससे मुझे लगा कि मैं जेल जाने से बच जाऊँगी.”

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Tags: agra murder casecrime newslove affairUP CrimeWife killed husband
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