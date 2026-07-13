सास की खौफनाक शर्त... और अपनी ही मां का दुश्मन बना बेटा; रास्ते से हटाने के लिए कर दिया कांड!

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए मां के खाने में जहर मिलाकर जान से मारने की कोशिश की. यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है जहां दो भाईयों के बीच मतभेद होने के बाद पत्नी अपनी मां को गांव बुलाकर मायके उसके साथ चली गई. आरोप है कि जब शख्स पत्नी को वापस लाने के लिए ससुराल गया तो पत्नी की मां यानी सास ने मां और पत्नी में से एक चुनने बोला. और बेटी को ससुराल वापस भेजने के लिए खौफनाक शर्त रख दी जिसके चलते बेटा अपनी ही मां का दुश्मन हो गया.

खाने में जहर मिलाकर खिलाया

यह घटना आगरा के पिढ़ौरा श्रेत्र के गांव बरपुरा की है जहां दो भाईयों के बीच जमीन का विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई रविंद्र की पत्नी नाराज होकर मायके चली गई. उसने मायके जाने के लिए अपनी मां को ससुराल बुलाया था. इसके बाद जब पति रविंद्र पत्नी को मनाने उसके मायके पहुंचा तो बेटी को वापस भेजने के लिए सास ने मां को रास्ते से हटाने की शर्त रख डाली. सास ने साफ कह दिया कि बेटी वापस ससुराल तब ही जाएगी, जब वो जहर देकर अपनी मां को रास्ते से हटा देगा. ताज्जुब की बात तो यह है कि रविंद्र ने अपनी सास की शर्त मान ली और अपनी मां की हत्या की साजिश रच डाली.

सब्जी में दिया जहर

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे रविंद्र ने अपने मां की छोले की सब्जी में जहर मिला दिया और खाना अपनी मां राममूर्ति को परोस दिया, जिसे खाते ही उनकी तबतियत बिगड़ गई और तत्काल अस्पताल भर्ती कराना पड़ा. फिलहाल मां राममूर्ति की हालत गंभीर है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है. जब इस पूरी वारदात की सूचना पुलिस तक पहुंची तो जांच शुरू कर दी और मुख्य आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया.

पिता ने दर्ज कराई शिकायत

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, रवींद्र के मंसूबों को पिता रणवीर सिंग भांप चुके थे. उन्होंने पुलिस को पूरी वारदात के बारे में बताया और एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई जिसमें रवींद्र की सास फूलवती पर आरोप हैं कि उन्होंने बेटे रवींद्र को अपने गांव गतपुरा बुलाया था और खाने में मिलाने के लिए जहरीली चीज का पैकेट दिया था. फूलवती ने साफ कह दिया था कि उनकी बेटी वापस ससुराल तभी जाएगी, जब वह अपनी मां को रास्ते से हटा देगा. जबकि भाई मुकेश ने इस पूरी वारदात के पीछे प्रॉपर्टी के विवाद को कारण बताया है.

पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर

पिता रणवीर सिंह की शिकायत और भाई के बयान के आधार पर फिल्हाल रवींद्र और उसकी सास के खिलाफ जान से मारने की साजिश के अपराध में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 109 और 123 के केस दर्ज करके रवींद्र को हिरासत में ले लिया है जबकि सास फूलवती की तलाश की जा रही है. आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं.

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