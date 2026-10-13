UP Road Accident: स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, हेड कॉन्सेटबल की मौत… पूर्व बीजेपी सांसद की एस्कॉर्ट गाड़ी का कैसे हुआ एक्सीडेंट?

Subrat Pathak Escort Car Accident: कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 की दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले को बीच रास्ते में रोक दिया. उनकी सुरक्षा में चल रही स्कॉर्पियो अचानक डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में एक हेड कॉन्स्टेबल की जान चली गई, जबकि एक सिपाही और ड्राइवर गंभीर तौर से घायल हो गए. शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार और टायर फटने की बात सामने आई. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित कैसे हुई?

कैसे हुआ हादसा?

यह दुर्घटना मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर माइलस्टोन 145 के पास हुई. पूर्व सांसद सुब्रत पाठक इटावा से कन्नौज जा रहे थे. उनके काफिले में दो गाड़ियां थीं. आगे उनकी कार चल रही थी, जबकि पीछे सुरक्षाकर्मियों को लेकर स्कॉर्पियो आ रही थी.

बताया जा रहा है कि हादसे के समय स्कॉर्पियो की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती थी. इसी दौरान ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई. सुब्रत के मुताबिक, गाड़ी का टायर फटने के कारण यह हादसा हुआ. हालांकि, दुर्घटना के सटीक कारण की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

गाड़ी में फंसे सुरक्षाकर्मी, एक की मौत

हादसे के समय हेड कॉन्स्टेबल अभिषेख त्रिपाठी (50), सिपाह कुंवरपाल (51) और ड्राइवर शरद प्रकाश (32) स्कॉर्पियो में सवार थे. अभिषेक त्रिपाठी फतेहपुर, कुंवरपाल एटा और शरद प्रकाश औरैया के निवासी थे. टक्कर के बाद तीनों गाड़ी में फंस गए. हादसे का पता चलते ही सुब्रत पाठक ने अपनी कार रुकवाई और डायल 112 पर सूचना दी.

इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने अभिषेक त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल कुंवरपाल और शरद प्रकाश को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया.

कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की एस्कॉर्ट गाड़ी पलटी, हादसे में सिपाही की मौत, दो घायल, आगरा से कन्नौज आते समय हुआ हादसा https://t.co/sFSoRIJFtP — आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) October 13, 2026

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो को हटाया

सूचना मिलने पर पुलिस और एक्सप्रेसवे की टीमें मौके पर पहुंचीं. क्रेन की मदद से खराब स्कॉर्पियो को सड़क किनारे हटवाया गया. पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार भी पुलिस बल के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

पिता और चाचा की भी 2019 में एक दुर्घटना में हुई थी मौत

सुब्रत पाठक का परिवार भी 3 फरवरी, 2019 को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दुर्घटना में शामिल था. उस दुर्घटना में उनके पिता ओम प्रकाश पाठक और चाचा महेश चंद्र की मौत हो गई थी. घने कोहरे में उनकी SUV सड़क किनारे खड़े एक डंपर ट्रक से टकरा गई, जिसे बाद में पीछे से आ रही एक बस ने टक्कर मार दी. अब एक बार फिर उनके काफिले की एक गाड़ी उसी एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना में शामिल हो गई है.