Home > उत्तर प्रदेश > आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को आई झपकी, तो पल में पलट गई स्लीपर बस; दरोगा-कैदी समेत 6 की मौत

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ड्राइवर को आई झपकी, तो पल में पलट गई स्लीपर बस; दरोगा-कैदी समेत 6 की मौत

Agra Lucknow Expressway Accident Today: आगरा-लखनऊ एक्स्प्रेसवे पर ड्राइवर को झपकी आने की वजह से स्लीपर बस पलट गई. जिसमें बिहार के दरोगा और कैदी समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 26, 2026 11:26:48 AM IST

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही बस पलटी
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही बस पलटी


Agra Lucknow Expressway Accident Today: उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. जहां आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर औरास इलाके में तेज रफ्तार स्लीपर बस बेकाबू हो गई. बताया जा रहा है कि बस के चालक को झपकी आ गई थी और डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस दुर्घटना में बस में सवार 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है. जिनमें बिहार पुलिस के एक जवान और एक कैदी शामिल थे. इसके अलावा, 32 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है.

बताया जा रहा है कि यह बस दिल्ली से बिहार जा रही थी. मृतक सब-इंस्पेक्टर रामचंद्र बिहार के सीवान से कैदी छत्रपाल को दिल्ली लेकर गए थे. बयान दर्ज करवाने के बाद वे बिहार लौट रहे थे.

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कब हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, ये हादसा सुबह करीब 6:00 बजे हुई. उस समय ज्यादातर यात्री गहरी नींद में सो रहे थे. जैसे ही बस पलटी अफरा-तफरी मच गई और लोग चीखने चिल्लाने लगे और मदद की गुहार लगाने लगे. बताया जा रहा है कि डिवाइडर से टकराने के बाद कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे और एक्सप्रेसवे के नीचे बनी खाई में जा पहुंचे. UPEIDA के कर्मचारी आठ मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिए.

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मौके पर पहुंची पुलिस

औरास पुलिस को जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंची और बस के अंदर फंसे लोगों को एक-एक करके बाहर निकाला. और फिर एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी लोगों का इलाज चल रहा है.

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इसके बाद एएसपी शैलेंद्र लाल अन्य अधिकारियों के साथ दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना करने के बाद घायलों के उचित उपचार के लिए विशेष इंतजाम किया. कई गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर करने की खबर सामने आ रही है. इसके बाद क्रेन की मदद से पुलिस और यूपीडा की टीम ने क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटाया और यातायात सामान्य करवाया.

Tags: UP News
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