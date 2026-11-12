Agra Crime: बहन के अफेयर की खबर मिलते ही आगबबूला हुआ भाई, साथियों के साथ प्रेमी के घर पहुंचा; जमकर हुई मारपीट

Agra Girl Brother Attacks Boyfriend: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक प्रेम कहानी उस वक्त विवाद में बदल गई, जब प्रेमिका के परिजनों को उसके प्रेम संबंध की जानकारी हुई. गुस्से में प्रेमिका का भाई अपने कुछ साथियों के साथ कथित तौर पर युवक के घर पहुंचा. इसके बाद घर के अंदर ऐसा हंगामा हुआ कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि युवक को घेरकर पीटा गया, जिससे वह घायल हो गया.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना आगरा के दयालबाग इलाके में मौजूद पंजाबी बाग की है. खबरों के मुताबिक, इलाके में रहने वाले कृष का एक लड़की से अफेयर चल रहा था. बताया जा रहा है कि जब लड़की के भाई को इस अफेयर के बारे में पता चला, तो वह गुस्सा हो गया. आरोप है कि इसके बाद वह अपने कुछ दोस्तों के साथ कृष के घर पहुंच गया. शुरू में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में झगड़ा बढ़ गया. आरोप है कि लड़की के भाई और उसके साथियों ने घर में घुसकर कृष के साथ मारपीट की. लड़के को चोटें आईं. इस घटना से परिवार में काफी दहशत फैल गई.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया

किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद, प्रेम संबंध से जुड़े इस झगड़े ने लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, और इसमें दिख रहे लोगों की भूमिका के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है.

मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा और समझौता हो गया

घटना के बाद, कृष के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कृष और उसके पिता को स्टेशन ले गई. दोनों पक्षों को वहां बुलाया गया, उनकी बातें सुनी गईं और झगड़े की जानकारी इकट्ठा की गई.

बताया जा रहा है कि बातचीत के बाद दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन गई. समझौते के बाद पुलिस ने कृष और उसके पिता को छोड़ दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है.

मामला फिलहाल शांत हो गया

प्रेम संबंध को लेकर शुरू हुआ झगड़ा मारपीट और वायरल वीडियो तक बढ़ गया. दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद, मामला कथित तौर पर सुलझ गया है. हालांकि, घर में घुसकर मारपीट और वायरल वीडियो के आरोपों पर इलाके में बहस जारी है. पुलिस ने किसी गिरफ्तारी या औपचारिक आरोपों की पुष्टि नहीं की है.