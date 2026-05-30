UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी का वीडियो देखने के लिए पत्नी ने पति से पेन ड्राइव मांगी. लेकिन, वह तब चौंक गई, जब पेन ड्राइव में शादी के वीडियो की जगह पति के कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो मिले. इसके बाद पत्नी के मामा ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

सदर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास के आदेश पर सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जीजा और बहन की मौत होने के कारण 20 फरवरी 2025 को भांजी की शादी सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से की थी.

तहरीर में आगे कहा गया है कि शादी के बाद भांजी ने अपने पति से शादी की वीडियो देखने के लिए पेन ड्राइव मांगी. पेन ड्राइव में पति के अन्य महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो मिले.

पति, सास और अन्य लोगों ने की भांजी के साथ मारपीट

इसका विरोध करने पर सास, पति और अन्य लोगों ने भांजी के साथ मारपीट की. आरोप है कि शादी के चार महीने बाद ही भांजी में ससुराल में संदिग्ध गतिविधियों को देखा. हर रोज दो-चार लोग घर में आते थे.

भांजी को जबरन ग्राहकों के सामने पेश किया गया

उस समय ससुरालीजन आने वाले लोगों को रिश्तेदार बताते थे. पेन ड्राइव से सच्चाई सामने आने पर ससुरालियों ने घर में देह व्यापार का संचालन की बात कही. भांजी को जबरन ग्राहकों के सामने पेश किया गया. भांजी ने हंगामा करते हुए खुद को बचाया.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

इंस्पेक्टर सदर विजय विक्रम सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है. इसके बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी.