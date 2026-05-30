Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…

UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…

Agra Crime: आगरा में एक शख्स की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि शादी के बाद भांजी ने अपने पति से शादी की वीडियो देखने के लिए पेन ड्राइव मांगी. पेन ड्राइव में पति के अन्य महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो मिले.

By: Hasnain Alam | Published: May 30, 2026 4:09:09 PM IST

आगरा आपत्तिजनक फोटो केस
आगरा आपत्तिजनक फोटो केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी का वीडियो देखने के लिए पत्नी ने पति से पेन ड्राइव मांगी. लेकिन, वह तब चौंक गई, जब पेन ड्राइव में शादी के वीडियो की जगह पति के कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो मिले. इसके बाद पत्नी के मामा ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

सदर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास के आदेश पर सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जीजा और बहन की मौत होने के कारण 20 फरवरी 2025 को भांजी की शादी सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से की थी.

You Might Be Interested In

तहरीर में आगे कहा गया है कि शादी के बाद भांजी ने अपने पति से शादी की वीडियो देखने के लिए पेन ड्राइव मांगी. पेन ड्राइव में पति के अन्य महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो मिले.

पति, सास और अन्य लोगों ने की भांजी के साथ मारपीट

इसका विरोध करने पर सास, पति और अन्य लोगों ने भांजी के साथ मारपीट की. आरोप है कि शादी के चार महीने बाद ही भांजी में ससुराल में संदिग्ध गतिविधियों को देखा. हर रोज दो-चार लोग घर में आते थे.

भांजी को जबरन ग्राहकों के सामने पेश किया गया

उस समय ससुरालीजन आने वाले लोगों को रिश्तेदार बताते थे. पेन ड्राइव से सच्चाई सामने आने पर ससुरालियों ने घर में देह व्यापार का संचालन की बात कही. भांजी को जबरन ग्राहकों के सामने पेश किया गया. भांजी ने हंगामा करते हुए खुद को बचाया.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

इंस्पेक्टर सदर विजय विक्रम सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है. इसके बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी.

Tags: Agra newscrime newshome-hero-pos-8UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC चलाते हैं? ये 10 बातें जान लीजिए

May 30, 2026

‘रिवर्स नेपोटिज्म’ पर सोनाक्षी की दो टूक!

May 30, 2026

रेड ड्रेस में आरजे महवश का किलर अंदाज

May 29, 2026

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026
UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…
UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…
UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…
UP Crime: पत्नी को लोगों के सामने पेश करता था पति, कई महिलाओं के साथ मिले आपत्तिजनक फोटो, ससुरालवालों ने घर में ही…