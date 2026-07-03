Agra: बाथरूम के फर्श के नीचे दफन था पति, देवर से झूठ बोलती रही भाभी; फिर 45 दिन के बाद ऐसे खुला खौफनाक राज़

Agra Wife Burial Husband in Bathroom: यूपी के आगरा में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना के खुलासे से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. एक बेरहम पत्नी ने अपने पति की हत्या कर उसकी लाश बाथरूम में दबा दी और फिर उसके लापता होने की झूठी कहानी गढ़ दी.

आरोपी पत्नी सबको गुमराह करती रही और पति को ढूंढने का नाटक करती रही. यह ड्रामा सिर्फ एक-दो दिन नहीं, बल्कि करीब 45 दिनों तक चलता रहा. जब मृतक के भाई को अपनी भाभी पर शक हुआ तो उसने उससे पूछताछ की, लेकिन वह उसे गुमराह करती रही. मृतक के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने पूरी जांच की और पत्नी से पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना आगरा के सिकंदरा थाना इलाके के प्रकाश टावर में हुई. लगभग डेढ़ महीने से लापता सुरेंद्र शर्मा के गायब होने का खुलासा तब हुआ जब उसकी पत्नी रूबी ने माना कि उसने अपने पति की बॉडी बाथरूम के फर्श के नीचे दबा दी थी और बाद में उस पर प्लास्टर कर दिया था.

26 मई, 2026 को सिकंदरा पुलिस स्टेशन में सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जांच के दौरान, पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किए और आस-पास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस और परिवार के लोग सुरेंद्र की तलाश करते रहे.

कैसे सामने आया सनसनीखेज राज़?

केस में नया मोड़ तब आया जब मृतक के भाई अनिल शर्मा ने अपनी भाभी रूबी से बार-बार सुरेंद्र के बारे में पूछा. हर बार रूबी ने कहा कि सुरेंद्र किसी काम से बाहर गया है और जल्द ही लौट आएगा. हालांकि, जब अनिल शर्मा ने उससे बार-बार पूछताछ की और सच जानने के लिए दबाव डाला, तो रूबी टूट गई और उसने सच बता दिया. उसने कहा कि सुरेंद्र की बॉडी बाथरूम के फर्श के नीचे दबाई गई थी और नया प्लास्टर लगाया गया था.

पुलिस ने बाथरूम से लाश निकाली

यह सुनकर मृतक के भाई ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को बाहर निकाला. ACP हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला ने अपने पति की बॉडी बाथरूम में दबा दी थी. फिलहाल, आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुरेंद्र की मौत किन हालात में हुई. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फोरेंसिक जांच और दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.