Home > उत्तर प्रदेश > बेटी को छोड़ा सहेली के घर, खुद पहुंची होटल…पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ा, फिर मचा बवाल…

बेटी को छोड़ा सहेली के घर, खुद पहुंची होटल…पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ा, फिर मचा बवाल…

Agra Hotel Drama: आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब एक कारोबारी ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर उसके प्रेमी के साथ पकड़ने का दावा किया. पत्नी पर पहले से शक होने के कारण पति उसका पीछा करते हुए होटल पहुंचा था. वहां तीनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और मामला पुलिस तक पहुंच गया.

By: Ranjana Sharma | Published: July 14, 2026 1:23:18 PM IST

होटल में प्रेमी संग मिली पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ा (Photo AI)
होटल में प्रेमी संग मिली पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ा (Photo AI)


Agra Hotel Drama: आगरा में एक होटल उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब एक कारोबारी ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल के कमरे में पकड़ लिया. इसके बाद होटल परिसर में जमकर हंगामा हुआ, तीखी बहस हुई और मामला पुलिस तक पहुंच गया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद पूरे इलाके में इस मामले की चर्चा शुरू हो गई. कई घंटे तक चले विवाद और पूछताछ के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, जिसके चलते मामले में कोई नई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई.

पत्नी की गतिविधियों पर था पति को शक

जानकारी के अनुसार यह मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि कमला नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक कारोबारी काफी समय से अपनी पत्नी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था. पति को संदेह था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में है. इसी शक के चलते वह कई दिनों से पत्नी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था और उसके आने-जाने पर ध्यान दे रहा था. बताया जा रहा है कि दोपहर करीब तीन बजे महिला अपनी बेटी को किसी काम का हवाला देकर घर से निकली. पति को पहले से शक था, इसलिए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. आरोप है कि महिला सीधे न्यू आगरा क्षेत्र के एक होटल पहुंची, जहां एक व्यक्ति पहले से मौजूद था. कुछ देर बाद पति भी वहां पहुंच गया. पति का दावा है कि उसने अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ देखा, जिसके बाद उसने विरोध जताया और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

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होटल में शुरू हुई बहस, देखते ही देखते बढ़ गया हंगामा

पत्नी और  प्रेमी को साथ देखने के बाद पति और दोनों अन्य पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ ही मिनटों में विवाद इतना बढ़ गया कि होटल परिसर में हंगामे जैसी स्थिति बन गई. होटल स्टाफ ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बहस लगातार जारी रही. इसी दौरान पति द्वारा बनाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग में भी विवाद और बहस दिखाई देने का दावा किया जा रहा है.

वीडियो में पति ने लगाए गंभीर आरोप

वायरल हो रहे वीडियो में पति यह कहते हुए सुनाई देता है कि महिला बेटी को सहेली के यहां छोड़ने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह होटल पहुंच गई. वीडियो सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया. हालांकि पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी वीडियो या दावे पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा न करें.

होटल के बाहर जमा हो गई भीड़

हंगामे की आवाज सुनकर होटल के अन्य मेहमान भी अपने कमरों से बाहर निकल आए. देखते ही देखते होटल परिसर और उसके बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी. घटना की जानकारी आसपास के लोगों तक पहुंची तो वहां तमाशबीनों की संख्या बढ़ने लगी. इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलने के बाद न्यू आगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी पक्षों को शांत कराया और पूछताछ के लिए थाने ले गई. थाने में पति, पत्नी और कथित प्रेमी से अलग-अलग बातचीत की गई. पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ सभी पक्षों की बात सुनी.

पूछताछ में सामने आया पुराना विवाद

पुलिस जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि पति-पत्नी के बीच पहले से विवाद चल रहा था. महिला पहले ही अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा चुकी थी. इसके बावजूद दोनों एक ही घर में रह रहे थे. पुलिस के अनुसार दोनों के बीच अक्सर विवाद और कहासुनी होती रहती थी. ऐसे में होटल में हुआ विवाद पारिवारिक तनाव की एक और कड़ी के रूप में सामने आया.

कई घंटे चली बातचीत, फिर हो गया समझौता

न्यू आगरा थाना प्रभारी निरीक्षक निशामक त्यागी के अनुसार पुलिस ने सभी पक्षों को थाने लाकर बातचीत कराई. कई घंटे तक चले आरोप-प्रत्यारोप और बातचीत के बाद शाम करीब छह बजे दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई. पुलिस के मुताबिक, फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई नई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. समझौते के बाद मामला शांत हो गया और आगे की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा है. वीडियो में होटल परिसर में हो रहे विवाद और बहस का दावा किया जा रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी भी वायरल सामग्री की सत्यता की जांच जरूरी है और लोगों को बिना पुष्टि किए किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए.

Tags: agra hotel dramaagra hotel incident
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