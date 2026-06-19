Home > उत्तर प्रदेश > Agra Murder Case: इश्क में बना हैवान…भाभी के प्यार में अंधा हुआ देवर, सगे भाई को दी दुश्मनों से भी बदतर मौत

Agra Murder Case: इश्क में बना हैवान…भाभी के प्यार में अंधा हुआ देवर, सगे भाई को दी दुश्मनों से भी बदतर मौत

Agra Murder Case: आगरा के सुल्तानपुरा में रेस्तरां कर्मी अमित उर्फ सोमू की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके सगे भाई भोलू को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि भोलू और अमित की पत्नी खुशी के बीच कथित प्रेम संबंध थे. अमित द्वारा दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद विवाद बढ़ा और हत्या की साजिश रची गई.

By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 11:41:08 AM IST

भाभी को पाने की चाह में बना हैवान, सगे भाई का कर दिया कत्ल
भाभी को पाने की चाह में बना हैवान, सगे भाई का कर दिया कत्ल


Agra Murder Case: आगरा के सदर क्षेत्र के सुल्तानपुरा इलाके में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने रिश्तों के टूटते भरोसे और पारिवारिक विश्वासघात की भयावह तस्वीर सामने रख दी. रेस्तरां में काम करने वाले 22 वर्षीय अमित उर्फ सोमू की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने सगे भाई भोलू ने की थी. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम संबंधों में बाधा बनने से नाराज भोलू ने पहले अमित पर पत्थर से जानलेवा हमला किया और बाद में गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. मामले में मृतक की पत्नी खुशी की भूमिका भी जांच के दायरे में है और पुलिस उसे भी आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है.

सुबह खेत में मिला शव, सिर पर थे गंभीर चोटों के निशान

बुधवार सुबह सुल्तानपुरा क्षेत्र के एक खेत में युवक का रक्तरंजित शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शव के सिर पर गहरी चोटों के निशान थे, जिससे साफ था कि किसी भारी वस्तु से हमला किया गया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान छोटी बस्ती निवासी अमित उर्फ सोमू के रूप में की गई, जो आगरा कैंट क्षेत्र के एक रेस्तरां में काम करता था. प्रारंभिक पूछताछ में मृतक के छोटे भाई भोलू ने हत्या का शक अमित के साथ काम करने वाले एक युवक पर जताया था. हालांकि पुलिस को उसकी बातों में कई विरोधाभास नजर आए, जिसके बाद जांच की दिशा बदल गई.

You Might Be Interested In

CCTV फुटेज ने खोली हत्या की पूरी कहानी

घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान सामने आया कि जिस समय अमित घर से निकला था, उसके कुछ देर बाद भोलू भी उसके पीछे जाता दिखाई दिया. एक अन्य कैमरे की फुटेज में हत्या के बाद भोलू को घबराई हुई हालत में वहां से निकलते हुए देखा गया. यह अहम सुराग पुलिस को सीधे आरोपी तक ले गया. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने भोलू से सख्ती से पूछताछ की, जिसके दौरान उसने पूरा अपराध स्वीकार कर लिया.

चार महीने पहले हुई थी शादी, फिर बदल गए रिश्तों के मायने

पूछताछ में भोलू ने बताया कि 19 फरवरी को अमित की शादी प्रेमनगर निवासी खुशी से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही उसके और भाभी खुशी के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों के बीच कथित तौर पर अनैतिक संबंध स्थापित हो गए. समय के साथ दोनों को लगने लगा कि अमित उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा है. तीन दिन पहले अमित ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद घर में जमकर विवाद हुआ. इसी घटना के बाद हत्या की साजिश ने आकार लिया.

पत्नी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विवाद के बाद खुशी ने कथित रूप से भोलू को अमित को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था. इसी के बाद हत्या की योजना बनाई गई. पुलिस अब उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर खुशी की भूमिका की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि यदि साजिश में उसकी संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण मिले तो उसे भी मुख्य आरोपी बनाया जा सकता है.

शौच के लिए रुका था अमित, वहीं बना हत्या का शिकार

बुधवार सुबह अमित रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकला था. भोलू भी चुपचाप उसका पीछा करता रहा. रास्ते में अमित एक खेत में शौच के लिए रुक गया. उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अपना भाई उसकी मौत का इंतजार कर रहा है. जैसे ही अमित शौच कर उठने लगा, भोलू ने पास में पड़ा बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर और चेहरे पर कई वार कर दिए. हमले से अमित गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद भोलू ने गमछे से उसका गला घोंट दिया. मौत की पुष्टि होने पर उसने मृतक का चेहरा ढक दिया और मौके से फरार हो गया.

सबूत मिटाने की कोशिश, फिर घर आकर रोने का नाटक

हत्या के बाद भोलू एक सुरक्षित स्थान पर गया, जहां उसने हाथ-मुंह धोकर अपने कपड़े साफ किए. इसके बाद वह घर पहुंचा और कपड़े बदल लिए. जब हत्या की खबर फैली तो वह भी लोगों के बीच शामिल हो गया और दुख जताने का नाटक करने लगा. इतना ही नहीं, उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह कहानी भी गढ़ी कि अमित का किसी सहकर्मी से विवाद चल रहा था और उसी ने हत्या की होगी.

खुशी के व्यवहार से भी बढ़ा पुलिस का शक

जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि पति की मौत के बाद भी खुशी का व्यवहार सामान्य बना हुआ था. पूछताछ के दौरान उसकी घबराहट और कुछ परिस्थितिजन्य तथ्यों ने पुलिस का संदेह और गहरा कर दिया. सूत्रों के अनुसार, मामले में अपना नाम सामने आने की आशंका से खुशी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बचा लिया. इसके बाद पुलिस ने उसकी गतिविधियों और भूमिका की गहन जांच शुरू कर दी.

एक परिवार हुआ बर्बाद

आगरा का यह हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों में पैदा हुई दरार, विश्वासघात और लालच की ऐसी कहानी बनकर सामने आया है, जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया. जिस भाई पर भरोसा था, वही कातिल निकला और जिन रिश्तों को परिवार की नींव माना जाता है, उन्हीं रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और साजिश के हर पहलू की जांच की जा रही है.

Tags: agra murder casebrother kills brother
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
Agra Murder Case: इश्क में बना हैवान…भाभी के प्यार में अंधा हुआ देवर, सगे भाई को दी दुश्मनों से भी बदतर मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Agra Murder Case: इश्क में बना हैवान…भाभी के प्यार में अंधा हुआ देवर, सगे भाई को दी दुश्मनों से भी बदतर मौत
Agra Murder Case: इश्क में बना हैवान…भाभी के प्यार में अंधा हुआ देवर, सगे भाई को दी दुश्मनों से भी बदतर मौत
Agra Murder Case: इश्क में बना हैवान…भाभी के प्यार में अंधा हुआ देवर, सगे भाई को दी दुश्मनों से भी बदतर मौत
Agra Murder Case: इश्क में बना हैवान…भाभी के प्यार में अंधा हुआ देवर, सगे भाई को दी दुश्मनों से भी बदतर मौत