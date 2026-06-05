Agra: 25 फीट गहरे तालाब में डूब रही थी लड़की, वर्दी में ही कूद पड़ा कॉस्टेबल; बहादुरी देख अब मिलेगा इनाम

Agra Drowning Girl Rescue: यूपी के आगरा फतेहपुर में पुलिस कमिश्नर, रिक्रूट कॉन्स्टेबल दीपक सोलंकी को ₹1,000 का नकद इनाम देंगे. दीपक ने एक लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी.

बिना एक पल की देरी किए और वर्दी पहने हुए ही दीपक फतेहपुर सीकरी इलाके में एक तालाब में कूद गए ताकि डूब रही लड़की को बचाया जा सके. पुलिस विभाग ने उनकी हिम्मत और ड्यूटी के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया.

तालाब 20 से 25 फीट गहरा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 3 जून को हुई थी. फतेहपुर सीकरी पुलिस स्टेशन के इलाके में ग्वालियर गेट के पास एक गहरी तालाब में एक लड़की डूबने लगी थी; बताया जाता है कि तालाब 20 से 25 फीट गहरा था. लड़की को डूबते देख देखने वालों में अफरातफरी मच गई. लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी की गहराई के कारण किसी ने भी तालाब में उतरने की हिम्मत नहीं की.

तभी, फतेहपुर सीकरी पुलिस स्टेशन की ‘चीता मोबाइल’ पेट्रोल यूनिट वहां से गुज़र रही थी. शोर सुनकर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. पानी में संघर्ष करती लड़की को देखकर, रिक्रूट कॉन्स्टेबल दीपक सोलंकी ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, उन्होंने तुरंत अपने जूते उतारे और वर्दी पहने हुए ही तालाब में कूद गए.

लड़की को कैसे बचाया गया?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लड़की गहरे पानी की ओर बह रही थी और उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ रही थी; हर मिनट कीमती था. स्थानीय लोगों की मदद से, दीपक सोलंकी ने एक जुगाड़ू रस्सी का इंतज़ाम किया और उसका इस्तेमाल करके लड़की तक पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद, वह उसे सुरक्षित किनारे पर लाने में सफल रहे. तालाब से बाहर निकलने के बाद, उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. समय पर मिली मदद की वजह से लड़की की जान बच गई. स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर पुलिस कुछ मिनट और देर से पहुंचती, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

जीवन रक्षा….. आज दिनांक 03.06.2026 को थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में ग्वालियर गेट के पास एक 20-25 फुट गहरे तालाब में एक युवती डूब रही थी। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने शोर मचा रहे थे, इसी दौरान थाना फतेहपुर सीकरी की चीता मोबाइल वहां से गुजर रही थी कि लोगों का शोर सुनकर रिक्रूट… pic.twitter.com/tCIgJo3ILn — POLICE COMMISSIONERATE AGRA (@agrapolice) June 3, 2026

कॉन्स्टेबल की बहादुरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई

इस घटना के बाद, कॉन्स्टेबल दीपक सोलंकी की बहादुरी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई. लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ़ की और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक अजनबी की जान बचाने के उनके फ़ैसले को वाकई प्रेरणादायक बताया. कई लोगों ने इसे पुलिस फ़ोर्स में मानवीय भावना के उदाहरण के तौर पर भी देखा. घटना के बारे में पता चलने पर, आगरा के पुलिस कमिश्नर ने रिक्रूट कॉन्स्टेबल दीपक सोलंकी के काम की तारीफ़ की. उनका हौसला बढ़ाने के लिए, कमिश्नर ने ₹1,000 का नकद इनाम और तारीफ का सर्टिफ़िकेट देने का ऐलान किया. विभाग का मानना ​​है कि बहादुरी के ऐसे काम पुलिस फ़ोर्स के दूसरे सदस्यों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं.

अधिकारियों ने की कॉस्टेबल की तारीफ

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भले ही कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की मुख्य ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब किसी की जान दांव पर लगी हो, तो अधिकारी अपनी मानवीय ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में पीछे नहीं हटते. दीपक सोलंकी ने जिस तरह बिना किसी सुरक्षा उपकरण का इंतज़ार किए सीधे पानी में छलांग लगाई, उससे उनकी मजबूत कर्तव्य-भावना और सेवा के प्रति समर्पण का पता चलता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के काम को अक्सर सिर्फ़ कानून लागू करने तक ही सीमित माना जाता है, लेकिन सोलंकी ने साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी ही सबसे पहले जान बचाने के लिए आगे आते हैं. नतीजतन, अब उन्हें न सिर्फ़ एक बहादुर कॉन्स्टेबल के तौर पर, बल्कि जान बचाने वाले के तौर पर भी सराहा जा रहा है.