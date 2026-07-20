UP Crime: चीखती रही युवती; लेकिन नहीं माने युवक, फिर बोली- मैंने तुम पर… आगरा में दरिंदगी का वीडियो वायरल

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. इरादतनगर थाना क्षेत्र में दो युवकों ने एक युवती के साथ दरिंदगी की गई. यही नहीं आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बना लिया. साथ ही धमकी दी कि मुंह खोला तो आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. इस मामला का खुलासा एक महीने बाद तब हुआ, जब आरोपियों ने युवती के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल कर दिया.

वायरल वीडियो के आधर पर पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया. उससे पूरी बात जानी और उसकी तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपी ​छोटा और विशाल को दो गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगा रही है युवती

वायरल वीडियो में युवती रो रही है. हाथ जोड़ रही है. दोनों आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगा रही है. युवती गिड़गिड़ा रही है और कह रही है कि ‘मैंने तुम पर भरोसा किया था. लेकिन, तुमने मेरा साथ ऐसा किया.’ दोनों युवक उसकी एक नहीं सुन रहे. वीडियो में दोनों युवक आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि छोटा नाम का युवक खेत पर बुलाकर ले गया था. उसने रेप किया. जबकि, छिपकर विशाल ने वीडियो बनाया था. इसकी जानकारी होने पर दोनों से गुहार लगाई थी. आरोपियों ने धमकी दी कि मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर देंगे. इसलिए, एक माह से चुप थी. इसके बाद भी आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया.

जांच में पुलिस को क्या पता चला?

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर इरादतनगर थाना पुलिस छानबीन ने छानबीन की. इसके बाद पुलिस टीम क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता के पास पहुंची. पुलिस टीम ने उससे बात की तो पता चला कि मामला करीब एक माह पुराना है.

वीडियो में कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी भूमिका को लेकर पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कई पहलू पर जांच की जा रही है. इसमें जो भी दोषी होंगे. उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.