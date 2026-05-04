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Uttar Pradesh News: 41 लाख का गांजा पकड़ा, दो तस्कर हुए गिरफ्तार; पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

Uttar Pradesh News: फरह, आगरा-दिल्ली एनएच पर महुअन टोल के पास पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने ट्रक से 83 किलो गांजा बरामद किया. दो आरोपी गिरफ्तार, कीमत लगभग 41 लाख रुपये है.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 7:43:37 PM IST

फरह, आगरा-दिल्ली एनएच पर महुअन टोल के पास पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने ट्रक से 83 किलो गांजा बरामद किया.
फरह, आगरा-दिल्ली एनएच पर महुअन टोल के पास पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने ट्रक से 83 किलो गांजा बरामद किया.


Uttar Pradesh News: फरह, आगरा,दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर महुअन टोल प्लाजा के पास पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. संयुक्त कार्रवाई में करीब 83 कलो गांजा पकड़ा गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 41 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.  

41 लाख रुपये का गांजा बरामद 

जानकारी के अनुसार, फरह थाना पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए गांजे की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलते ही टोल चौकी प्रभारी अभिलाख,फरह कस्बा इंचार्ज अजय मालिक ओर हरविंद्र मिश्रा ने सूचना के  आधार पर महुअन टोल प्लाजा के पास चेकिंग अभियान चलाया गया. इसी दौरान संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था.  

दो तस्कर हुए गिरफ्तार 

नारकोटिक्स टीम प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा ने बताया कि बरामद गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था और इसे आगे किसी अन्य स्थान पर सप्लाई किया जाना था. पुलिस ने मौके से अशोक और सतीश नामक दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.  
फिलहाल पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि यह गांजा किस जगह ले जाया  जा रहा था ,और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी खुलासा किया जाएगा.
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Tags: UP Newsuttar pradesh news
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