बीच सड़क पर पहले पकड़े बाल, फिर जमीन पर पटकर चप्पलों से पीटा… आगरा में पति को प्रेमिका के साथ देख पत्नी का फूटा गुस्सा

Agra Extramarital Affair: यूपी के आगरा में सोमवार दोपहर को ताजगंज पुलिस स्टेशन इलाके में एक होटल के बाहर एक नाटकीय घटना घटी, जब एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ देख लिया.

उन्हें देखते ही महिला गुस्से से आग-बबूला हो गई और तुरंत अपने पति पर हाथ उठाना शुरू कर दिया. इस दौरान सड़क पर जमकर गाली-गलौच और लात-घुसे चलें. मामले की नाजाकत देखते हुए प्रेमिका स्कूटी लेकर भाग गई.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना दोपहर करीब 12:00 बजे हुई. महिला को जानकारी मिली थी कि उसका पति ताजगंज इलाके में TDI मॉल के पीछे स्थित एक होटल की ओर जा रहा है. इसी बीच, किसी ने उसके पति को भी बता दिया था कि वह वहां मौजूद है. महिला उस जगह पर पहुंची, और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद, उसने अपने पति को एक युवती के साथ होटल से बाहर निकलते देखा. दोनों को एक साथ देखते ही पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा.

जैसे ही दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू किया, पति ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. हालांकि, दोनों महिलाएं सड़क पर ही आपस में भिड़ती रहीं, और एक-दूसरे के बाल खींचती रहीं. काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद, आखिरकार प्रेमिका अपने स्कूटर पर बैठकर वहाँ से चली गई. इस पूरी घटना का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह स्थानीय इलाके में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है.

जमीन पर पटक दिया

पत्नी ने सड़क पर ही उस जोड़े का सामना किया और अपने पति से पूछताछ शुरू कर दी. कुछ ही पलों में, यह विवाद एक तीखी बहस में बदल गया, जिसमें पति, पत्नी और वह युवती शामिल थे. बहस के दौरान गाली-गलौज भी हुई, और लगभग तुरंत ही, दोनों महिलाओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई. पत्नी ने प्रेमिका के बाल पकड़े, उसे सड़क पर जमीन पर पटक दिया, और फिर अपनी चप्पल से उसे पीटना शुरू कर दिया. वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गया.

प्रेमिका अपने स्कूटर पर चली गई

सड़क पर अचानक हुए इस हंगामे को देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई लोग अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए. इस अफरा-तफरी और जमा हुई भीड़ के बीच, काफी देर तक वहां अराजकता का माहौल बना रहा. काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद, आखिरकार वह युवती अपने स्कूटर पर बैठकर वहां से चली गई.