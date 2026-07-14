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आगरा डबल डेथ मिस्ट्री! नहर में बंधे मिले आकाश-रजनी के हाथ; दोनों परिवारों के आरोपों से उलझी गुत्थी

Agra Double Death Mystery: आगरा नहर में एक साथ मिले रजनी और आकाश के शवों के मामले ने नया ट्विस्ट आया है. दोनों मृतकों के परिवारों ने एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया है. शाहपुर कलां के पास नहर में मिले दोनों शवों के हाथ काले डेटा केबल से बंधे थे, जबकि आकाश के चेहरे पर भी चोट के निशान थे.

By: Shristi S | Published: July 14, 2026 9:34:21 AM IST

आगरा डबल डेथ मिस्ट्री! नहर में बंधे मिले आकाश-रजनी के हाथ
आगरा डबल डेथ मिस्ट्री! नहर में बंधे मिले आकाश-रजनी के हाथ


Rajni Akash Death Case: उत्तर प्रदेश के आगरा नहर में एक साथ मिले रजनी और आकाश के शवों के मामले ने नया ट्विस्ट आया है. दोनों मृतकों के परिवारों ने एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया है. शाहपुर कलां के पास नहर में मिले दोनों शवों के हाथ काले डेटा केबल से बंधे थे, जबकि आकाश के चेहरे पर भी चोट के निशान थे.

आकाश के जीजा अजय ने आरोप लगाया है कि घटना वाले दिन रजनी आकाश को अपनी कार में ले गई, उसकी हत्या की और शव नहर में फेंक दिया. रजनी के पति शिवम का आरोप है कि आकाश ने हथौड़े से हमला करके उसकी पत्नी को नहर में फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया.

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रजनी के पति ने क्या आरोप लगाया?

रजनी के पति शिवम कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी मेकअप आर्टिस्ट है और घर पर ही स्टूडियो चलाती है. कुछ समय पहले उसने जिम जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद वह सेक्टर 31 के द्रोणाचार्य जिम जाने लगी. एक दिन आकाश उर्फ ​​अक्कू ने रजनी से जिम में वर्कआउट करते हुए उसका वीडियो बनाने को कहा और रजनी ने उसका वीडियो बना लिया. आरोप है कि इसके बाद आकाश ने किसी तरह उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और फोन कॉल और मैसेज के जरिए उससे बात करने का दबाव बनाने लगा.

आकाश रजनी को परेशान करता रहा- शिवम

शिवम का आरोप है कि आकाश रजनी को परेशान करता रहा. एक दिन, वह रात में उनके घर के बाहर आ गया और हंगामा करने लगा. इसके बाद महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आकाश नहीं माना.

शिवम के मुताबिक, 11 जुलाई को रजनी ने अपने भाई हिमांशु से कहा कि वह आकाश से बात करने जा रही है कि वह उसे क्यों परेशान कर रहा है. इसके बाद, वह दोपहर करीब 2 बजे अपनी कार में घर से निकल गई. शिवम ने आरोप लगाया कि आकाश ने रजनी पर हथौड़े से हमला किया, उसे नहर में फेंक दिया और बाद में खुद भी कूद गया.

आकाश के जीजा ने सभी आरोपों को किया खारिज

इस बीच, आकाश के जीजा अजय ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि आकाश की हत्या हुई है. उनका आरोप है कि घटना वाले दिन, रजनी अपनी कार से आकाश के घर गई और उसे अपने साथ ले गई. उन्होंने दावा किया कि रजनी ने तीन बार नहर के पास कार चलाई थी और मौके पर मिला हथौड़ा भी अपने साथ लाई थी.

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद आकाश के सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए गए थे. हालांकि, पुलिस दोनों तरफ के आरोपों की जांच कर रही है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की जांच और दूसरे सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

Tags: agracrimeMurderuttar pradesh
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