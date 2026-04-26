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Homeguard recruitment exam: होमगार्ड भर्ती परीक्षा का निरीक्षण, DIG ने दिए सख्त निर्देश; सुरक्षा व्यवस्था पर जताई संतुष्टि

Homeguard recruitment exam: आगरा डीआईजी शैलेंद्र सिंह ने फरह स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का निरीक्षण किया और परीक्षा को निष्पक्ष व पारदर्शी कराने के निर्देश दिए.

By: Preeti Rajput | Published: April 26, 2026 6:49:22 PM IST

पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का निरीक्षण किया.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का निरीक्षण किया.


Homeguard recruitment exam: आगरा परिक्षेत्र के डीआईजी शैलेंद्र सिंह ने होमगार्ड आरक्षी भर्ती परीक्षा को शुचितापूर्ण, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, फरह का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

होमगार्ड भर्ती परीक्षा का निरीक्षण

रविवार को डीआईजी शैलेंद्र सिंह ने प्रचलित होमगार्ड आरक्षी भर्ती परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्र का भ्रमण किया. निरीक्षण के दौरान उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भी मौजूद रहे.

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सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से जायजा

दोनों अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश व्यवस्था, परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया. उन्होंने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश भी दिए.

डीआईजी ने स्पष्ट कहा कि भर्ती परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न होनी चाहिए. किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस अवसर पर प्रभारी थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह, पुलिस बल तथा कॉलेज प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

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Tags: Agra newsDIG Shailendra SinghHomeguard recruitment exam
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