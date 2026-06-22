Agra: दुकान में घुसे बदमाश, बरसाईं गोलियां और फिर… आगरा की खौफनाक वारदात; सीसीटीवी में कैद हुई पूरी कहानी

Lawyer Brother Shot in Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक खौफनाक मामला सामने आया है. ताजगंज थाना इलाके में जमीन के झगड़े में बदमाशों ने एक महिला वकील के भाई को गोली मार दी. घायल युवक ने बदमाशों का सामना किया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

भागते समय बदमाशों ने राहगीरों की बाइकों को टक्कर मारनी शुरू कर दी. लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए. पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई. घायल युवक को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. महिला वकील का आरोप है कि पिछली शिकायत पर कार्रवाई न होने से बदमाश बेकाबू हो गए.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, घटना रात करीब 9:57 बजे हुई. वकील संगीता राठौर के भाई गौरव राठौर की राजपुर टोल के पास श्यामलाल मार्ग पर किराने की दुकान है. संगीता ने बताया कि वह रविवार रात दवा खरीदने गई थीं, तभी बाइक पर तीन युवक आए. उनमें से एक दुकान में घुसा और अचानक बंदूक निकालकर उसके भाई को गोली मार दी. इसके बाद आरोपी भाग गए. उसके भाई ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों में से एक से तौलिया छीन लिया और बाइक रोक ली. गुस्से में आकर आरोपियों ने उसके भाई को फिर गोली मार दी.

बंदूक की नोक पर आरोपी फरार

भागते समय आरोपियों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दीं और दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारने लगे. मोहल्ले के दो युवकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी बंदूक की नोक पर भाग निकले. हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई. हमलावर आसानी से भाग निकले. एडवोकेट संगीता राठौर का आरोप है कि सुनील राठौर, टीटू, संदीप, सियाराम, अजय, प्रदीप राठौर व अन्य से उनका जमीन का झगड़ा है.

डेढ़ साल से आरोपियों के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत दी है, लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है. आरोपी हत्या के इरादे से आए थे. एसीपी ताज सिक्योरिटी यतेंद्र नागर ने बताया कि घायल को इलाज के लिए भेजा गया है. CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है.

दूसरे पक्ष का आरोप

मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से पेश हुए प्रदीप राठौर का कहना है कि वह एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई की मांग को लेकर ताजगंज थाने गए थे. घटना के समय वह बिजलीघर चौकी पर थे. पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.