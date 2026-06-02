Home > उत्तर प्रदेश > Agra News: गर्लफ्रेंड के साथ पति मिला आपत्तिजनक हालत में, होटल के कमरे में एंट्री लेते हुए पत्नी के उड़े होश! फिर…

Agra News: गर्लफ्रेंड के साथ पति मिला आपत्तिजनक हालत में, होटल के कमरे में एंट्री लेते हुए पत्नी के उड़े होश! फिर…

Agra News: गुप्त सूचना पर पत्नी होटल पहुंची तो कमरे में पति गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था. अपने पति को कथित गर्लफ्रेंड के साथ देखते ही मामला बिगड़ गया.

By: JP Yadav | Published: June 2, 2026 7:29:42 AM IST

आगरा के होटल में पति मिला गर्लफ्रेंड के साथ, फिर पत्नी ने कर दिया कांड
आगरा के होटल में पति मिला गर्लफ्रेंड के साथ, फिर पत्नी ने कर दिया कांड


Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक होटल के अंदर शुरू हुआ पति-पत्नी और ‘वो’ का मामला सड़क तक आ गया. पहले तो पति, पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच होटल के अंदर जमकर भिड़ंत हुई, फिर इसके बाद विवाद सड़क पर पहुंच गया. इस दौरान शख्स को लेकर पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच जमकर मारपीट हुई. हैरत की बात यह है कि होटल के अंदर से बाहर सड़क तक  पति, पत्नी और कथित गर्लफ्रेंड के बीच हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोग विवाद सुलझान के बजाय वीडियो बनाते रहे. अब पूरे मामला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पूरा मामला ताजगंज थाना क्षेत्र  का है. 

वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले तो विवाद होटल के अंदर चला फिर जल्द ही सड़क पर आ गया. इस दौरान पत्नी और गर्लफ्रेंड आपस में भिड़ गए. मारपीट के दौरान गर्लफ्रेंड  महिला पर हावी हो गई. गर्लफ्रेंड ने पति के सामने ही उसकी पत्नी के बाल पकड़े और उसे झटके से सड़क पर नीचे गिरा दिया. इसके बाद महिला को कुछ दूर तक घसीटा भी. 

You Might Be Interested In

पत्नी के कपड़े फटे तो गर्लफ्रेंड भी हुई पस्त

कुछ ही देर में दांव उलटा पड़ गया. पत्नी ने जोर लगाया और अपने पति की गर्लफ्रेंड पर जल्दी ही हावी हो गई. पहले तक गर्लफ्रेंड की जमीन पर पटका इसके बाद पति की चप्पलों से पिटाई की. वह यहीं पर नहीं रुकी बल्कि गर्लफ्रेंड पर लात-घूंसे बरसाए. इस बीच मौका पर गर्लफ्रेंड ने गुस्से में एक ईंट उठा ली और महिला की ओर बढ़ी. मामला गंभीर होता देखकर एक युवक आगे आया और रोक लिया. इस मारपीट में गर्लफ्रेंड की हालत तो पस्त हो ही गई तो वहीं पत्नी के भी कपड़े फट गए. 

अब तक किसी ने नहीं दी FIR

हंगामा थमते ही गर्लफ्रेंड अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई. घटना का किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. इस मामले में ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिरोही ने मीडिया को बताया कि पति-पत्नी और कथित तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो तो वायरल है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत या  FIR नहीं दी गई है. 

यह भी पढ़ें: 27 खूबसूरत युवतियों के साथ क्या कर रहे थे 5 युवक?  स्पा सेंटर में घुसते ही सामने का नजारा देखकर पुलिस रह गई दंग

गुप्त सूचना पर होटल पहुंची थी पत्नी

वहीं, सूत्रों के मुताबिक, किसी ने महिला को सूचना दी थी कि उसका पति होटल के अंदर गर्लफ्रेंड के साथ है.  पत्नी होटल के अंदर पहुंची तो उसका पति गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में थे. इस पर तीनों के बीच बहस शुरू हो गई. इस बीच पति ने अपनी गर्लफ्रेंड को होटल से बाहर निकाल दिया. होटल से निकलने के बाद कथित गर्लफ्रेंड स्कूटी वहां से जाने लगी, पर पत्नी ने स्कूटी रोककर कथित गर्लफ्रेंड को नीचे खींच लिया और चप्पलों से पिटाई की. यह ड्रामा सड़क पर भी होने लगा. 

यह भी पढ़ें: Fatehpur News: गुजरात में रहता था पति, इधर पत्नी के बन गए गैरमर्द से संबंध; लौटा तो पल रहा था पेट में बच्चा;

यह भी पढ़ें: Himachal Pradesh News: भाई ने सगी बड़ी बहन से बनाए संबंध, 3 महीने तक रही चुप; पीड़ित की ‘हरकत’ से हुआ खुलासा

Tags: Agra newshome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026
Agra News: गर्लफ्रेंड के साथ पति मिला आपत्तिजनक हालत में, होटल के कमरे में एंट्री लेते हुए पत्नी के उड़े होश! फिर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Agra News: गर्लफ्रेंड के साथ पति मिला आपत्तिजनक हालत में, होटल के कमरे में एंट्री लेते हुए पत्नी के उड़े होश! फिर…
Agra News: गर्लफ्रेंड के साथ पति मिला आपत्तिजनक हालत में, होटल के कमरे में एंट्री लेते हुए पत्नी के उड़े होश! फिर…
Agra News: गर्लफ्रेंड के साथ पति मिला आपत्तिजनक हालत में, होटल के कमरे में एंट्री लेते हुए पत्नी के उड़े होश! फिर…
Agra News: गर्लफ्रेंड के साथ पति मिला आपत्तिजनक हालत में, होटल के कमरे में एंट्री लेते हुए पत्नी के उड़े होश! फिर…