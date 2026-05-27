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Agra Crime News: युवती के सामने ही ननद-पति करते थे अश्लील हरकत, देखते थे उसका आपत्तिजनक वीडियो; चुपके से बनाए अश्लील वीडियोज

Agra Crime News: पुलिस को दी गई शिकायत में युवती का आरोप है कि ननद के कहने पर पति ने बाथरूम में कैमरे लगवा लिए. इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाने लगे.

By: JP Yadav | Last Updated: May 27, 2026 7:37:19 AM IST

Agra Crime News : ननद करती थी अश्लील हरकत, पति ने पत्नी के बाथरूम में लगाया हिडन कैमरा; फिर
Agra Crime News : ननद करती थी अश्लील हरकत, पति ने पत्नी के बाथरूम में लगाया हिडन कैमरा; फिर


Agra Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आगरा के शमसाबाद रोड स्थित ससुराल में रह रही युवती का कहना है कि उसके पति ने ही बाथरूम में हिडन कैमरा लगवाया हुआ है. वह इससे अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता है. युवती का कहना है कि शादी के छह महीने बाद उसने सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो अपने कैमरों में कैद कर दिए हैं.  पीड़िता का कहना है कि दहेज लाने के नाम पर मारपीट भी की गई. अब पीड़िता की मां की शिकायत पर न्यू आगरा पुलिस ने पति के अलावा सास, ससुर, ननद समेत परिवार के कई सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

ननद-पति करते थे अश्लील हरकत

थानाध्यक्ष निशामक त्यागी ने बताया कि पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.  पूरा  मामला थाना न्यू आगरा थाना क्षेत्र का है. शिकायत के मुताबिक,  26 नवंबर, 2025 को शमसाबाद रोड में रहने वाले एक युवक से युवती की शादी हुई थी.

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पति की कथित तौर पर हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का दावा किया गया था. बाद में पता चला कि  पति की सैलरी स्लिप और कागजात फर्जी थे। वह हैदराबाद में बहन और दो अन्य लड़कियों के साथ रहता है.. शादी के बाद 6 महीने बाद ही एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए. ननद के कहने पर युवती के पति ने बेडरूम और बाथरूम में कैमरे लगवाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिए. युवती का कहना है कि ननद और पति दोनों ही युवती के साथ अश्लील हरकत करते थे. 

पति और ननद लेते थे ड्रग्स

युवती का कहना है कि शादी के कुछ महीने के भीतर ही ननद के कहने पर पति ने बाथरूम में कैमरे लगवा लिए. इस दौरान एक दिन उसने ड्रग्स-नपुंसकता की दवा पकड़ी. विवाद बढ़ा तो  4 फरवरी, 2026 को युवती अपने मायके चली गई. यह बात भी उसकी ननद को  रास नहीं आई. इसके बाद ही ननद ने उसे पति के के  मिलकर बेडरूम और बाथरूम में वीडियो रिकॉर्डर लगा दिए. ननद भी बाथरूम की रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करने लगी. 

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दिसंबर, 2025 में युवती की पिटाई 

वहीं, युवती की मां का कहना है कि फतेहाबाद रोड स्थित मैशन क्लब में 31 दिसंबर, 2025 को एक पार्टी के दौरान दामाद ने बेटी को गालियां दीं. इसके साथ ही पीटा भी. यह इत्तेफाक की बात है कि उसी रात नशे में दामाद का फोन खुला रह गया. युवती ने फोन देखा तो वाट्सऐप पर पति, सास और ननद मिलकर बेटी के खिलाफ साजिश रच रहे थे. युवती का दावा है कि ससुराल पक्ष उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे डरकर वह मायके आ गई. 

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दहेह की मांग भी की 

युवती का कहना है कि उसकी शादी में बहुत खर्च हुए. बावजूद इसके सास-ससुर और ननद उससे 21 लाख रुपए और कार की मांग रहे थे.  विरोध  करने पर पीटा जाता था. यहां तक कि उसके सारे गहने छीन लिए गए. युवती के मुताबिक, हनीमून के लिए 10 लाख रुपए अलग से वसूले.  इस बीच वह गर्भवती हो गई तो एक दिन पिटाई से हालत बिगड़ी.  ब्लीडिंग शुरू होने पर अस्पताल में इलाज के दौरान उसका ढाई महीने का गर्भ गिर गया.

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Tags: agra crime
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