अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम

Agra Bathroom Murder Case: उत्तर प्रदेश के आगरा में सामने आए चर्चित बाथरूम मर्डर केस ने सिर्फ एक सनसनीखेज हत्या की कहानी ही नहीं छोड़ी, बल्कि पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है. पति की हत्या कर उसकी लाश को बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफनाने के आरोप में गिरफ्तार रूबी के मामले ने आसपास रहने वाले लोगों को गहरे सदमें में डाल दिया है.

सबसे ज्यादा असर कॉलोनी के पुरुषों पर देखने को मिल रहा है. उनका कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने शराब से हमेशा के लिए दूरी बना ली है. कई लोगों का कहना है कि अब उन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है और वे किसी भी कीमत पर शराब पीकर घर लौटने का जोखिम नहीं उठाना चाहते.

क्या है आगरा बाथरूम मर्डर केस, जिससे पुरुष समाज में फैला डर

गौरतलब है कि आगरा के सिकंदरा में रेणुका धाम कॉलोनी में रहने वाली रूबी नाम की एक महिला ने अपने पति की शराब पीने और मारपीट से तंग आकर उसे मार डाला. मर्डर के बाद उसने लाश को अपने घर के बाथरूम में खोदे गए गड्ढे में दबा दिया. सबसे हैरानी की बात यह है कि लाश को छिपाने के बाद उसने पुलिस और परिवार के सामने अपने पति के लगभग 45 दिनों से लापता होने का नाटक किया. जब 3 जुलाई को इस भयानक साज़िश का पर्दाफ़ाश हुआ, तो पूरी कॉलोनी हैरान रह गई.

हमे अपनी ज़िंदगी से प्यार, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे- कॉलीनी के लोग

रूबी के पड़ोस में रहने वाले नाहर सिंह ने कहा कि इस घटना के बाद से उन्होंने शराब पूरी तरह छोड़ दी है. उनका कहना है कि जिस तरह से एक पत्नी ने शराब की वजह से अपने ही पति की जान ले ली, उससे वह डर गए हैं. उन्होंने कहा मुझे डर है कि शराब की वजह से मेरी जान जा सकती है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा. हमें नहीं पता था कि बगल में रहने वाली महिला इतना बड़ा कदम उठा लेगी, लेकिन अब हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार है.

इलाके में शराब पार्टियां बंद हो गई हैं. कॉलोनी के एक और रहने वाले राजीव दिवाकर ने कहा कि इस भयानक घटना को देखने के बाद उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा फ़ैसला किया. राजीव ने कहा जब से यह घटना हुई है, कॉलोनी के लगभग सभी आदमियों ने शराब पीना छोड़ दिया है. सब मानते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादा जरूरी है. पहले यह इलाका शाम को शराब पीने वालों से भरा रहता था, लेकिन अब शांत है. सब डरते हैं. अब सब अपनी पत्नियों से डरते हैं, तो कम से कम इस बहाने से लोग शराब पीना छोड़ रहे हैं.