Home > उत्तर प्रदेश > अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम

अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम

आगरा बाथरूम मर्डर केस: आगरा में सामने आए चर्चित बाथरूम मर्डर केस ने सिर्फ एक सनसनीखेज हत्या की कहानी ही नहीं छोड़ी, बल्कि पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है. पति की हत्या कर उसकी लाश को बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफनाने के आरोप में गिरफ्तार रूबी के मामले ने आसपास रहने वाले लोगों को गहरे सदमें में डाल दिया है.

By: Shristi S | Published: July 6, 2026 3:37:47 PM IST

आगरा बाथरूम मर्डर के बाद पूरी कॉलोनी के पुरुषों ने शराब न पीने की कसम खाई
आगरा बाथरूम मर्डर के बाद पूरी कॉलोनी के पुरुषों ने शराब न पीने की कसम खाई


Agra Bathroom Murder Case: उत्तर प्रदेश के आगरा में सामने आए चर्चित बाथरूम मर्डर केस ने सिर्फ एक सनसनीखेज हत्या की कहानी ही नहीं छोड़ी, बल्कि पूरे इलाके का माहौल बदल दिया है. पति की हत्या कर उसकी लाश को बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफनाने के आरोप में गिरफ्तार रूबी के मामले ने आसपास रहने वाले लोगों को गहरे सदमें में डाल दिया है.

सबसे ज्यादा असर कॉलोनी के पुरुषों पर देखने को मिल रहा है. उनका कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने शराब से हमेशा के लिए दूरी बना ली है. कई लोगों का कहना है कि अब उन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है और वे किसी भी कीमत पर शराब पीकर घर लौटने का जोखिम नहीं उठाना चाहते.

You Might Be Interested In

क्या है आगरा बाथरूम मर्डर केस, जिससे पुरुष समाज में फैला डर

गौरतलब है कि आगरा के सिकंदरा में रेणुका धाम कॉलोनी में रहने वाली रूबी नाम की एक महिला ने अपने पति की शराब पीने और मारपीट से तंग आकर उसे मार डाला. मर्डर के बाद उसने लाश को अपने घर के बाथरूम में खोदे गए गड्ढे में दबा दिया. सबसे हैरानी की बात यह है कि लाश को छिपाने के बाद उसने पुलिस और परिवार के सामने अपने पति के लगभग 45 दिनों से लापता होने का नाटक किया. जब 3 जुलाई को इस भयानक साज़िश का पर्दाफ़ाश हुआ, तो पूरी कॉलोनी हैरान रह गई.

हमे अपनी ज़िंदगी से प्यार, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे- कॉलीनी के लोग

रूबी के पड़ोस में रहने वाले नाहर सिंह ने कहा कि इस घटना के बाद से उन्होंने शराब पूरी तरह छोड़ दी है. उनका कहना है कि जिस तरह से एक पत्नी ने शराब की वजह से अपने ही पति की जान ले ली, उससे वह डर गए हैं. उन्होंने कहा मुझे डर है कि शराब की वजह से मेरी जान जा सकती है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा. हमें नहीं पता था कि बगल में रहने वाली महिला इतना बड़ा कदम उठा लेगी, लेकिन अब हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार है.

इलाके में शराब पार्टियां बंद हो गई हैं. कॉलोनी के एक और रहने वाले राजीव दिवाकर ने कहा कि इस भयानक घटना को देखने के बाद उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा फ़ैसला किया. राजीव ने कहा जब से यह घटना हुई है, कॉलोनी के लगभग सभी आदमियों ने शराब पीना छोड़ दिया है. सब मानते हैं कि ज़िंदगी ज़्यादा जरूरी है. पहले यह इलाका शाम को शराब पीने वालों से भरा रहता था, लेकिन अब शांत है. सब डरते हैं. अब सब अपनी पत्नियों से डरते हैं, तो कम से कम इस बहाने से लोग शराब पीना छोड़ रहे हैं.

Tags: agracrimeuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम
अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम
अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम
अब जान प्यारी… आगरा बाथरूम मर्डर का ऐसा खौफ, पूरी कॉलोनी में बदल गया माहौल! पुरुषों ने शराब छोड़ने की खाई कसम