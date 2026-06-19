Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई

Agra Amit Murder Case: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुए अमित हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. अमित की हत्या अवैध संबंधों का विरोध करने के चलते हुई थी. आरोपी और छोटे भाई भोलू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके भाभी खुशी से अवैध संबंध थे. इसकी जानकारी भाई अमित को लग गई थी, जिसके बाद वह देवर-भाभी के अनैतिक रिश्ते में बाधा बनने लगा था. इस पर भोलू ने भाभी खुशी से अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर भाई अमित को पहले पत्थर से हमला कर कुचला और फिर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी. इस हत्याकांड को अकेले भोलू ने अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस ने खुशी को भी अमित की हत्या में आरोपी बनाया है, क्योंकि भाभी ने ही अमित को रास्ते से हटाने के लिए देवर भोलू से कहा था.

हत्याकांड का यह पूरा मामला थाना सदर के सुल्तानपुरा का है. पुलिस पूछताछ में भोलू ने भाभी खुशी से अवैध संबंध के चलते भाई अमित की हत्या का जुर्म कबूला है. भोलू की मानें तो तीन दिन पहले भाई अमित ने भोलू और खुशी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद भाभी खुशी ने ही भाई को रास्ते से हटाने के लिए कहा था. हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले ही 19 फरवरी, 2026 को अमित की शादी प्रेमनगर की रहने वाली खुशी से हुई थी. शुरुआत में सबकुछ ठीक था, लेकिन तीन दिन बाद ही देवर भोलू और भाभी खुशी के बीच अवैध संबंध बन गए. आरोप है कि भाई अमित की अनुपस्थिति में भोलू अपनी भाभी खुशी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था. कहा तो यहां तक जा रहा है कि सुहागरात के अगले ही दिन भोलू अपनी भाभी पर मोहित हो गया. इसके बाद भाभी खुशी का भी झुकाव भोलू की तरफ हो गया.

भाभी से हो गया प्यार!

अमित की हत्या के आरोपी भोलू की मानें तो 19 फरवरी, 2026 को शादी के बाद खुशी दुल्हन बनकर घर (ससुराल) आई. इसके कुछ दिन बाद ही भाभी से प्यार हो गया और फिर अफेयर चलता रहा. रविवार (14 जून, 2026) को बड़े भाई अमित ने कमरे में भोलू और अपनी पत्नी खुशी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था. अमित ने खुशी और भोलू को डांटा था और रिश्ते से दूर रहने का फरमान सुना दिया था. इससे खुशी और भोलू दोनों सहम गए और नाराज भी हो गए.

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इस पर भाभी ने भोलू से कहा था कि हम दोनों उसी स्थिति में एक साथ रह सकते हैं, जब अमित बीच में रोड़ा न बने. भोलू का कहना है कि खुशी के ऐसा कहने के बाद ही उसने भाभी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. इसके बाद साजिश के तहत बुधवार (17 जून, 2026) को पत्थर से हमला कर हत्या कर दी. इस दौरान उसकी सांस चल रही थी. इसलिए गमछे से भी उसका गला घोंट दिया.

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19 फरवरी, 2026 को हुई थी शादी

गौरतलब है कि अमित की 19 फरवरी, 2026 को ही शादी हुई थी. बुधवार (17 जून, 2026) को अमित का खून से लथपथ शव खेत में मिला था. हत्या का शक होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कराया गया, जिसमें अमित के गले की हड्‌डी टूटी मिली थी.

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इसके साथ ही सिर की 4 हडि्डयां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली. इसके बाद आगरा पुलिस ने शक होने पर भोलू और उसकी भाभी खुशी से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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