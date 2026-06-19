Home > उत्तर प्रदेश > Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई

Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई

Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई

By: JP Yadav | Last Updated: June 19, 2026 12:52:03 PM IST

Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, शादी के बाद हो गया था दोनों में प्यार
Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, शादी के बाद हो गया था दोनों में प्यार


Agra Amit Murder Case: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुए अमित हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है. अमित की हत्या अवैध संबंधों का विरोध करने के चलते हुई थी. आरोपी और छोटे भाई भोलू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके भाभी खुशी से अवैध संबंध थे. इसकी जानकारी भाई अमित को लग गई थी, जिसके बाद वह देवर-भाभी के अनैतिक रिश्ते में बाधा बनने लगा था. इस पर भोलू ने भाभी खुशी से अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर भाई अमित को पहले पत्थर से हमला कर कुचला और फिर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी. इस हत्याकांड को अकेले भोलू ने अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस ने खुशी को भी अमित की हत्या में आरोपी बनाया है, क्योंकि भाभी ने ही अमित को रास्ते से हटाने के लिए देवर भोलू से कहा था. 

हत्याकांड का यह पूरा मामला थाना सदर के सुल्तानपुरा का है. पुलिस पूछताछ में भोलू ने भाभी खुशी से अवैध संबंध के चलते भाई अमित की हत्या का जुर्म कबूला है. भोलू की मानें तो तीन दिन पहले भाई अमित ने भोलू और खुशी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद भाभी खुशी ने ही भाई को रास्ते से हटाने के लिए कहा था. हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले ही 19 फरवरी, 2026 को अमित की शादी प्रेमनगर की रहने वाली खुशी से हुई थी. शुरुआत में सबकुछ ठीक था, लेकिन तीन दिन बाद ही देवर भोलू और भाभी खुशी के बीच अवैध संबंध बन गए. आरोप है कि भाई अमित की अनुपस्थिति में भोलू अपनी भाभी खुशी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था. कहा तो यहां तक जा रहा है कि सुहागरात के अगले ही दिन भोलू अपनी भाभी पर मोहित हो गया. इसके बाद भाभी खुशी का भी झुकाव भोलू की तरफ हो गया.  

You Might Be Interested In

भाभी से हो गया प्यार!

अमित की हत्या के आरोपी भोलू की मानें तो 19 फरवरी, 2026  को शादी के बाद खुशी दुल्हन बनकर घर (ससुराल) आई. इसके कुछ दिन बाद ही भाभी से प्यार हो गया और फिर अफेयर चलता रहा. रविवार (14 जून, 2026) को बड़े भाई अमित ने कमरे में  भोलू और अपनी पत्नी खुशी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था. अमित ने खुशी और भोलू को डांटा था और रिश्ते से दूर रहने का फरमान सुना दिया था. इससे खुशी और भोलू दोनों सहम गए और नाराज भी हो गए. 

यह भी पढ़ें: Noida News: पत्नी अचानक पहुंची तो घर खुला था, कमरे में घुसते ही बिस्तर पर मिली खूबसूरत युवती ने उड़ाए होश

इस पर भाभी ने भोलू से कहा था कि हम दोनों उसी स्थिति में एक साथ रह सकते हैं, जब अमित बीच में रोड़ा न बने. भोलू का कहना है कि खुशी के ऐसा कहने के बाद ही उसने भाभी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. इसके बाद साजिश के तहत बुधवार (17 जून, 2026) को पत्थर से हमला कर हत्या कर दी. इस दौरान उसकी सांस चल रही  थी. इसलिए गमछे से भी उसका गला घोंट दिया.

यह भी पढ़ें: Ayesha: रात को मालिक का बेटा घुसता था कमरे में, दिन में ड्राइवर बनाता था संबंध; एक रोज ऐसा क्या हुआ, पूरे देश को चल गया पता

19 फरवरी, 2026 को हुई थी शादी

गौरतलब है कि अमित की 19 फरवरी, 2026 को ही शादी हुई थी.  बुधवार (17 जून, 2026) को अमित का खून से लथपथ शव खेत में मिला था. हत्या का शक होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कराया गया, जिसमें अमित के गले की हड्‌डी टूटी मिली थी.

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh BJP Leader Murder: भाजपा नेता को फॉर्च्यूनर में जिंदा जलाया, बचे 2 साथियों को फरसे से काट डाला

इसके साथ ही  सिर की 4 हडि्डयां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली. इसके बाद आगरा पुलिस ने शक होने पर भोलू और उसकी भाभी खुशी से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया  गया. 

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh Crime News: पहले जीजा के साथ फिर मन नहीं भरा तो भांजे के साथ बनाए संबंध! पति ने की ऐसी दरिंदगी

Tags: Agra news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026

हेल्दी रहने के लिए कौन से फल खाएं?

June 18, 2026

कुर्सी पर ज्यादा देर बैठने से हो सकते हैं ये...

June 18, 2026

इन टीवी एक्ट्रेस से कास्टिंग काउच की गंदी डिमांड

June 18, 2026

भारत के लिए सबसे तेज ODI शतक लगाने वाले कप्तान,...

June 18, 2026
Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई
Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई
Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई
Devar Bhabhi Extramarital Affair: कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे देवर-भाभी, सुहागरात के अगले ही दिन भा गया पति का भाई