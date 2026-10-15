हाईकोर्ट के फैसले से Afzal Ansari को राहत, अब कमिश्नर के सामने उठेगा लाइसेंस का मुद्दा

Afzal Ansari: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, गाज़ीपुर के MP अफ़ज़ाल अंसारी को बड़ी राहत देते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके तीन आर्म्स लाइसेंस कैंसिल करने के खिलाफ़ दायर अपीलों को खारिज करने के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित अपील अथॉरिटी, कमिश्नर के पास वापस भेज दिया है. इसका सीधा-सीधा मतलब है कि इसे लेकर जांच दुबारा होगी. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने अफ़ज़ाल अंसारी की तरफ़ से वकील उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद यह ऑर्डर जारी किया. कोर्ट ने सभी पिटीशन का एक साथ निपटारा कर दिया.

जानें क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफज़ाल अंसारी के नाम पर तीन आर्म्स लाइसेंस जारी थे. जानकारी के मुताबिक,एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके खिलाफ़ क्रिमिनल केस और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले असर का हवाला देते हुए अलग-अलग ऑर्डर के ज़रिए इन लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था. साथ ही बताया गया है कि MP ने बाद में इन ऑर्डर को संबंधित अपील अथॉरिटी के सामने चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई. फिर उन्होंने इन ऑर्डर को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

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अफ़ज़ाल ने दीं ये दलीलें

साथ ही बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान, अफ़ज़ल अंसारी के वकील, उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि हाई कोर्ट ने 29 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट से जुड़े एक मामले में उनकी सज़ा को पहले ही पलट दिया था. इस मामले को लेकर उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला हथियार का लाइसेंस रद्द करने का मुख्य आधार था. इस बात के बावजूद, संबंधित आदेश की एक कॉपी कमिश्नर को पेश किए जाने के बाद भी अपील खारिज कर दी गईं. वकील ने यह भी कहा कि एक अन्य मामले में बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील अभी भी पेंडिंग है, लेकिन सिर्फ़ इसी आधार पर लाइसेंस रद्द नहीं किए जा सकते. दूसरी कार्रवाई आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने पहले ही किसी भी सज़ा देने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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