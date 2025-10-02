अभिषेक गुप्ता के साथ पूजा शकुन पांडे का चल रहा था अफेयर, पिता ने कहा- ब्लॉक करने पर पति-पत्नी ने दी थी हत्या की सुपारी

Abhishek Gupta Pooja Shakun Pandey love Affairs: हिंदू महासभा नेता पूजा शकुन पांडे एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं. पिछली बार साल 2019 में महात्मा गांधी की हत्या के विवादास्पद नाटक के कारण सुर्खियों में आई थीं. अब पूजा शकुन पांडे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चौंकाने वाले हत्या मामले में फरार हैं. उनके पति अशोक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की टीमें उनकी (पूजा शकुन पांडे) की तलाश में जुट गईं हैं. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि पति-पत्नी ने पैसे के विवाद में बिजनेसमैन अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए एक हत्यारा हायर किया था. लेकिन इसके उलट पीड़ित के पिता ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. जिसमें अभिषेक के पिता नीरज का कहना है कि अभिषेक का पूजा शकुन पांडे के साथ अफेयर था और जब अभिषेक ने रिश्ता खत्म करना चाहा तो उसने हत्या की सुपारी दे दी.

कौन है अभिषेक गुप्ता? (Who is Abhishek Gupta?)

जानकारी के अनुसार, अभिषेक गुप्ता जिनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, जिनका एक बाइक शोरूम था. 23 सितंबर को रात करीब 9.30 बजे अभिषेक, उसके पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू अलीगढ़ में एक चौराहे के पास बस का इंतजार कर रहे थे. बस आई और अभिषेक के पिता और चचेरे भाई उसमें चढ़ गए. अभिषेक के चढ़ने से पहले ही बाइक पर दो लोग आए और उस पर गोली चला दी. अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस को दी गई शिकायत में अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने पैसे के विवाद में पूजा शाकुन पांडेय और अशोक पांडेय पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया.

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार (Police have arrested one suspect)

पुलिस ने कल अभिषेक गुप्ता की हत्या में शामिल एक आरोपी मोहम्मद फजल को गिरफ्तार किया. पुलिस ने इस बारे में कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि अभिषेक की हत्या की सुपारी उसने और उसके साथी आसिफ ने ली थी. इसके अलावा, आरोपी मोहम्मद फजल ने कहा कि पूजा शकुन पांडे और उनके पति ने अभिषेक की हत्या की साजिश रची और उन्हें हत्या के लिए 3 लाख रुपये दिए.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीरज कुमार जादौन ने कहा कि पुलिस ने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच और पांडे परिवार और अभिषेक के परिवार को जानने वाले लोगों से पूछताछ के बाद फजल को पकड़ लिया. अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूजा शकुन पांडे और आसिफ की तलाश कर रही है.

अशोक पांडे ने क्या कहा? (What did Ashok Pandey say?)

इस पूरे मामले पर पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अभिषेक को अच्छी तरह जानते थे. इसके अलावा, अशोक पांडे ने अभिषेक गुप्ता के पिता पर आरोप लगाया कि वो मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि वह (अभिषेक गुप्ता) हमारे यहां रहा और पढ़ाई की. हमने उसके लिए सब कुछ किया.

पुलिस ने क्या कहा? (What did the police say?)

पुलिस अधिकारी जादौन ने यह भी कहा कि अभिषेक के पिता ने अपनी शिकायत में अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे का नाम लिया था. उन्होंने कहा कि कई टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और गहन पड़ताल की. हमने अभिषेक गुप्ता, पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच संबंधों की भी जांच की. हमने पहले अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया था. अब हमने हमलावरों में से एक मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से एक देसी बंदूक बरामद हुई है.

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने फजल से पूछताछ की और पता चला कि वह पांडे परिवार को कई सालों से जानता था. उस जोड़े ने उससे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने को कहा जो हत्या कर सके. उन्होंने कहा कि फिर उसने और आसिफ ने पांडे परिवार से मुलाकात की. अभिषेक गुप्ता की तस्वीर दिखाई गई. दोनों पक्षों ने 3 लाख रुपये पर सहमति जताई और हमलावरों को 1 लाख रुपये नकद दिए गए. उन्होंने आगे कहा कि हत्यारों ने रेकी की और फिर अभिषेक की हत्या कर दी.

अभिषेक के पिता ने क्या कहा? (What did Abhishek’s father say?)

अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा पूजा शकुन पांडे के साथ रिलेशनशिप में था. उन्होंने कहा कि जब मेरा छोटा बेटा शादी कर रहा था, तो पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक से शादी करने को कहा. जब मेरे बेटे ने अपना बिजनेस शुरू किया, तो उसने हम पर पार्टनर बनाने का दबाव ही डाला. नीरज गुप्ता ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि अभिषेक ने अपनी मां को इस अफेयर के बारे में बताया था और वह उससे दूरी बनाने लगा था. मुझे डर था कि वह मेरे बेटे से जबरदस्ती शादी करने के लिए कहेगी. एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। उसे डर था कि वह उससे दूर हो रहा है. उन्होंने कहा कि अभिषेक ने पूजा शकुन पांडे का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह गुस्सा हो गई. उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा मुझसे दूर हो रहा है.

