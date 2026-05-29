रामपुर कोर्ट से आजम खान के लाडले को बड़ी राहत, दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला की सजा रद्द

Abdullah Azam Passport Case Update: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) के बेटे और पूर्व विधायक (MLA) अब्दुल्ला आजम खान को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है.

उनकी अपील को स्वीकार करते हुए, MP-MLA सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई सात साल की जेल की सजा को रद्द कर दिया है.

क्यों हुई थी सजा?

यह मामला दो पासपोर्ट रखने से जुड़ा है, जिसके संबंध में 2019 में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी. शिकायत शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा.

इस मामले में, 5 दिसंबर 2025 को मजिस्ट्रेट अदालत ने अब्दुल्ला आजम खान को सात साल की कैद और ₹50,000 का जुर्माना लगाया था. बचाव पक्ष ने इस फैसले को चुनौती दी और बाद में सत्र न्यायालय में अपील दायर की.

अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज

अब, सुनवाई के बाद, MP-MLA सत्र न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली है और निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है. इस फैसले के साथ, अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है.

अदालत के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में भी जोरदार चर्चा छेड़ दी है. हालांकि, पूरे मामले की समग्र कानूनी स्थिति के संबंध में आगे की कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी रह सकती है.