Abdul Name Meaning: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आज़म खान को जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गए हैं. वहीं जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कई इंटरव्यू दिए हैं जिसकी वजह से वो सुर्ख़ियों में हैं. उन्होंने हाल ही के इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा जिस पर विवाद छिड़ गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बातचीत के दौरान ओवैसी के बयान पर सवाल किया गया, तो आज़म खान भड़क गए, उन्होंने ओवैसी से अल्लाह के नाम पर माफी मांगने के लिए कहा. इस दौरान उन्होंने अब्दुल और वहाब नामों का गलत मतलब भी निकाला. चलिए जान लेते हैं कि ये पूरा सियासी बवाल क्या है?

ओवैसी पर क्यों भड़के आजम ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आज़म खान से ओवैसी के बयान पर अपनी बात रखी और कहा कि तो उन्होंने गुस्से में कहा, “लानत है उस आदमी पर जो अब्दुल से कालीन हटवाने की बात कर रहा है. क्योंकि अब्दुल अल्लाह का नाम है, और ओवैसी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए. अगर उन्हें हमारी पहचान करवानी थी, तो उन्हें मुन्ना भाई के ज़रिए करवानी चाहिए थी. हमें भी मुन्ना भाई पहचान लेते, और हम उनसे कालीन हटवा देते.” कुछ वोटों के लिए आपने अब्दुल रहीम से कालीन बिछवाने और हटवाने की बात की.

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असल में क्या है अब्दुल का मलतब

इस्लामिक जानकारी के मुताबिक अब्द एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है “अल्लाह का सेवक” या “अल्लाह का गुलाम.” यह अरबी शब्दों “अब्द” और “अल” से बना है. अरबी परंपरा में, अब्दुल नाम को आमतौर पर अल्लाह की किसी खासियत, जैसे “अब्दुक करीम” या “अब्दुल हकीम” के साथ जोड़ा जाता है, जिससे इसका पूरा मतलब निकलता है. यह नाम अल्लाह के प्रति प्यार और उनकी इबादत को दिखाता है.

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