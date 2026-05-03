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AAP protest: स्मार्ट मीटर के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी

AAP protest: मुगलसराय में आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने इसे जनविरोधी बताते हुए सरकार पर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया और योजना वापस लेने की मांग की.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 10:35:28 AM IST

स्मार्ट मीटर के खिलाफ AAP का प्रदर्शन तेज
स्मार्ट मीटर के खिलाफ AAP का प्रदर्शन तेज


AAP protest: चंदौली पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) में आम आदमी पार्टी (AAP) ने स्मार्ट मीटर लगाने की सरकारी नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देशानुसार रविवार को प्रदेशभर में आयोजित विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में किया गया.

प्रदेशव्यापी विरोध का हिस्सा बना चंदौली

यह प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे विरोध अभियान का हिस्सा था. चंदौली इकाई ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. कार्यकर्ताओं ने पड़ाव मंडियां सहित कई स्थानों पर विरोध दर्ज कराया. इसी क्रम में आलिया बिजली सब स्टेशन पर विधानसभा अध्यक्ष गुरु के नेतृत्व में प्रदर्शन आयोजित किया गया.

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स्मार्ट मीटर योजना को बताया जनविरोधी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर योजना को जनविरोधी करार दिया. उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है.
कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की.

जनहित में जारी रहेगा आंदोलन

जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और जिला उपाध्यक्ष रिजवान अहमद ने सभी कार्यकर्ताओं को सफल प्रदर्शन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आम जनता के हितों की रक्षा के लिए है और आगे भी जारी रहेगा. प्रदर्शन में मूनू गुरु, फूलचंद, गोपाल, छोटू, राज कुमार, वीरेंद्र, राम प्यारे, खरपत, विकास, मूलचंद, रामनाथ, रामचंद्र, राममूरत और रविंद्र सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Tags: aap protessmart meter protest
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