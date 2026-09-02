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UP: बलिया की रागिनी की मदद के लिए AAP सांसद संजय सिंह ने बढ़ाया हाथ, व्हीलचेयर और 25000 रुपये दिए, कृत्रिम पैर भी लगेंगे

UP News: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बलिया के मनियर ब्लॉक के दिघेड़ा ग्राम सभा के रानीपुर में रहने वाली 7 वर्षीय रागिनी की कहानी अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है. मात्र 6 महीने की उम्र में एक दर्दनाक हादसे ने रागिनी से उसका एक पैर छीन लिया था, लेकिन उसके हौसले को नहीं तोड़ सका.

By: Hasnain Alam | Published: September 2, 2026 8:01:04 PM IST

संजय सिंह ने कहा कि जल्द अपने पैरों पर चलकर स्कूल जाएगी बहादुर बिटिया रागिनी
संजय सिंह ने कहा कि जल्द अपने पैरों पर चलकर स्कूल जाएगी बहादुर बिटिया रागिनी


UP News: आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देशानुसार ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने बलिया जिले की बहादुर बिटिया रागिनी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. बुधवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा, बलिया जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव और महासचिव अंजनी तिवारी ने रागिनी के घर पहुंचकर उसे व्हीलचेयर, बैसाखी, कॉपी कलम और 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की. सांसद संजय सिंह ने खुद बिटिया और उसके परिजनों से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया और भविष्य में हर संभव मदद का भरोसा दिया.

रागिनी से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा ने सांसद संजय सिंह के विजन की सराहना करते हुए कहा, “उन्होंने पार्टी के सभी साथियों में सेवा भावना को और प्रबल किया है. उन्होंने जिस तरह अपना हाथ इस बच्ची के सिर पर रखा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि जीवन में अब इसे किसी चीज की कमी नहीं होगी.” सर्वेश मिश्रा ने कहा कि सांसद जी के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी प्रदेश के पीड़ित और शोषित वर्गों की सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़ी है.

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एक पैर के सहारे 400 मीटर कूदकर स्कूल जाने को मजबूर थी रागिनी

सांसद संजय सिंह ने कहा कि बलिया के मनियर ब्लॉक के दिघेड़ा ग्राम सभा के रानीपुर में रहने वाली 7 वर्षीय रागिनी की कहानी अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है. मात्र 6 महीने की उम्र में एक दर्दनाक हादसे ने रागिनी से उसका एक पैर छीन लिया था, लेकिन उसके हौसले को नहीं तोड़ सका. वह नन्ही सी जान अपने घर से 400 मीटर दूर स्थित स्कूल तक एक पैर से कूदते हुए जाती थी. संजय सिंह ने कहा कि जब हमें इस साहसी बिटिया के बारे में पता चला, तो हमने तय किया कि रागिनी की पढ़ाई और उसकी राह में शारीरिक अक्षमता को बाधा नहीं बनने देंगे.

व्हीलचेयर-आर्थिक मदद शुरुआत, जल्द कृत्रिम पांव भी लगेंगे

संजय सिंह ने बताया कि प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा और जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव के प्रयासों से पीड़ित परिवार से संपर्क साधा गया. तात्कालिक राहत के तौर पर बिटिया को व्हीलचेयर,बैसाखी, कॉपी कलम दी गई है, ताकि उसे स्कूल जाने में आसानी हो, साथ ही 25,000 रुपये की नकद राशि सौंपी गई है.

उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी जल्द ही रागिनी को कृत्रिम पैर (Artificial Leg) भी लगवाएगी. कृत्रिम पैर के लिए पार्टी कार्यकर्ता कानपुर के एलिम्को (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम) लेकर जाएंगे, ताकि वह बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर खड़ी होकर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके.

अभाव में जी रहे बच्चों की मुस्कान ही हमारी असली पूंजी- संजय सिंह

सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल राजनीति के लिए नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा के लिए संकल्पित है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई बच्चे हैं, जो संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं. रागिनी जैसी बिटिया की मुस्कान हमारे लिए किसी भी चुनावी जीत से बड़ी है.

सांसद संजय सिंह ने वीडियो कॉल के जरिए भी रागिनी से बात की, उसका हाल जाना, उसका हौसला बढ़ाया और उसे खूब पढ़ने और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया. बिटिया के परिजनों ने इस मानवीय पहल के लिए सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी का आभार व्यक्त किया.

Tags: UP News
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