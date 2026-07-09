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Noida Weather 9 July 2026: नोएडा में बारिश ने मचाई तबाही! सड़कें बनीं तालाब, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें कब तक गरजेंगे बादल

Noida Weather 9 July 2026 | Aaj Ka Noida Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लेकिन नोएडा समेत कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई. IMD ने नोएडा सहित कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 9, 2026 10:39:17 AM IST

Noida Weather 9 July 2026: नोएडा में बारिश ने मचाई तबाही! सड़कें बनीं तालाब, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें कब तक गरजेंगे बादल


Noida Weather 9 July 2026 | Aaj Ka Noida Ka Mausam: गुरुवार सुबह दिल्ली और एनसीआर के लोगों की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई. पिछले कई दिनों से जारी उमस और भीषण गर्मी के बाद हुई इस बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया. हालांकि, रातभर हुई मूसलाधार बारिश के कारण नोएडा समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मेरठ जैसे शहर शामिल हैं. विभाग के अनुसार, दिनभर रुक-रुक कर तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है.

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 एक दिन पहले भी बारिश से अस्त-व्यस्त हुआ था जनजीवन

बुधवार को हुई भारी बारिश ने भी दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार थाम दी थी. कई मेन सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लगा और लोगों को घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी. कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ.

आईएमडी के अनुसार, 8 जुलाई सुबह 8:30 बजे से 9 जुलाई सुबह 5:30 बजे के बीच दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में बारिश दर्ज की गई. कुछ इलाकों में भारी वर्षा हुई, जबकि कुछ स्थानों पर अपेक्षाकृत कम बारिश रिकॉर्ड की गई.

 नोएडा के इन इलाकों में सबसे ज्यादा जलभराव

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर-62 स्थित फादर एग्नेल स्कूल के आसपास का क्षेत्र और सेक्टर-100 के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया. जलभराव की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हुई.

 अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

 गुरुवार- आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय तेज बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

 शुक्रवार (10 जुलाई)- गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है. दिन का तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

 शनिवार (11 जुलाई)- बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं. सुबह बादल रह सकते हैं, जबकि दोपहर बाद मौसम साफ होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

 रविवार से मंगलवार (12 से 14 जुलाई)

इन दिनों मौसम मुख्य रूप से साफ या आंशिक रूप से बादलों वाला रहेगा. बारिश की संभावना कम होगी, जबकि गर्मी और उमस फिर से बढ़ सकती है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

 भारी बारिश के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

 जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें, क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है.
 घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें, ताकि जाम और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी मिल सके.
 वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और पर्याप्त दूरी बनाए रखें.
 बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.

 

Tags: Noida WeatherNoida Weather 9 July 2026noida weather todayweather news
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