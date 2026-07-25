Home > उत्तर प्रदेश > औरत या मर्द… क्या है फातमा? 8 साल पहले हुई एक गलती कर रही भुगतान; अब मेडिकल टेस्ट से पता लगेगा इसली जेंडर

औरत या मर्द… क्या है फातमा? 8 साल पहले हुई एक गलती कर रही भुगतान; अब मेडिकल टेस्ट से पता लगेगा इसली जेंडर

Aadhaar Gender Error: 24 साल की फातमा पिछले 8 सालों से एक ऑपरेटर की लापरवाही की सजा भुगत रही है। जिसने आधार कार्ड में संशोधन करते हुए महिला की जगह लिंग में पुरुष दर्ज कर दिया.

By: Preeti Rajput | Published: July 25, 2026 11:56:47 AM IST

औरत या मर्द... क्या है फातमा? 8 साल पहले हुई एक गलती कर रही भुगतान
औरत या मर्द... क्या है फातमा? 8 साल पहले हुई एक गलती कर रही भुगतान


Aadhaar Gender Error: सरकारी व्यवस्था की एक छोटी से गलती किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. इसी एक गलती का बोझ 24 साल की फातमा पिछले 8 सालों से उठा रही है. दरअसल, आधार कार्ड बनवाते वक्त एक ऑपरेटर की लापरवाही ने उसे पिछले 8 सालों से मुश्किलों में फंसाया हुआ है. ऑपरेटर ने आधार कार्ड में संशोधन करते हुए महिला की जगह लिंग में पुरुष दर्ज कर दिया. जिसके बाद से आज तक फातमा अपनी असली पहचान साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि एक मामूली दिक्कत आज तक नहीं सुधर पाई है. जिसके कारण उसकी रोज की जिंदगी पर भी काफी असर पड़ रहा है. 

8 साल पुरानी गलती 

जानकारी के मुताबिक, फातमा बलवा गांव की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि 10 जनवरी 2015 को उन्होंने अपनी जन्मतिथि ठीक कराने के लिए पहले बार आधार कार्ड में संशोधन कराया था. उस दौरान जन्मतिथि ठीक तो हो गई, लेकिन ऑपरेटर ने जेंडर में महिला की जगह पुरुष कर दिया. शुरुआत में उन्होंने इस गलती पर ध्यान ही नहीं दिया. लेकिन जब तीन साल बाद उन्होंने किसी जरूरी काम के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, तब जाकर इस गलती का खुलासा हुआ.

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अभी तक नहीं हुआ ठीक 

फातमा ने इस गलती को सुधारने के लिए 31 जुलाई 2018 में एक बार फिर से आवेदन किया. लेकिन उन्हें जानकारी दी गई, कि आधार में एक बार ही संशोधन किया जा सकता है. 2022 में जब वह बैंक ऑफ बड़ौदा की आधार हेल्प डेस्क पहुंची तो उन्हें कहा गया कि जेंडर चेंज करने की जो लिमिट होती है, वह खत्म हो गई है. इसके बाद वह 25 जून 2026 को दिल्ली के अक्षरधाम में स्थित आधार ऑफिस पहुंची, लेकिन यहां भी गलती ठीक नहीं की गई. 

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अब कराना होगा मेडिकल टेस्ट

जानकारी के मुताबिक, तीन दिन पहले जिला आधार मुख्यालय में जानकारी दी गई कि CMO द्वारा प्रमाणित मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के बाद आधार कार्ड में संशोधन किया जाएघा. गुरुवार को फातमा ने CMO से मुलाकात की, जिसके बाद मेडिकल जांच कराया गया. शुक्रवार को स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने उसे शनिवार मां-बाप के साथ आने को कहा. ताकी पता लगाया जा सके कि वह महिला है या नहीं. 

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Tags: 8-year struggleAadhaar card gender errorFatima ShamliMedical test AadhaarUIDAI correction limit
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