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बुढ़ापे में भीचढ़ चढ़ रही जवानी! 75 साल के चाचा 45 साल छोटी लड़की से करने चले शादी; देखें वीडियो

75 Years Old Groom 30 Years Old Bride: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि प्यार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती. वहीं अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सामने आ रहा है.

By: Heena Khan | Published: October 16, 2026 11:48:11 AM IST

UP Viral video
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75 Years Old Groom 30 Years Old Bride: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि प्यार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती. वहीं अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सामने आ रहा है. जहां  75 साल के रामसुगर और औरैया शहर की रहने वाली 30 साल की सोशल मीडिया ब्लॉगर रानी राजपूत ने सगाई करके हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बता दें कि दोनों की उम्र में लगभग 45 साल का बड़ा अंतर है. सगाई के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ दोनों नव हल्दी की रस्म का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामसुगर और रानी नवरात्रि के ठीक बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

45 साल बड़ा है दूल्हा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें दोनों रील्स बनाते बनाते एक दूसरे को पसंद करने लगे. रामसुगर की बेटी राधा इंस्टाग्राम पर काफी वायरल है. औरैया की रानी राजपूत उनकी दोस्त थी और अक्सर राधा के साथ रील्स और वीडियो शूट करने के लिए उनके घर आती-जाती रहती थी. इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. बताया जा रहा है कि रामसुगर की पत्नी का करीब सात साल पहले निधन हो गया था. रानी की बेटी की सहेली के घर जाते समय, रामसुगर और उसकी बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. हाल ही में औरैया के एक लोकल ब्यूटी पार्लर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई.

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ऐस हुआ प्यार 

उनके पिछले दुख और अकेलापन ही ज़िंदगी के इस मोड़ पर शादी करने के उनके फ़ैसले की मुख्य वजह थे. रामसुगर का एक बेटा और तीन बेटियाँ हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और वे अपने परिवार में बिज़ी हैं. पहली पत्नी की मौत के बाद, वह घर पर अकेला महसूस कर रहे थे. 30 साल की रानी राजपूत पहले से शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं. रानी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके पहले पति ने उन्हें छोड़ दिया था, और मुश्किल समय में उन्हें रामसुगर में एक सच्चा साथी मिला.

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Tags: UP Newsviral video
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