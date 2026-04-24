Rajaram Maurya Raebareli: गजब है रायबरेली के राजाराम! चढ़ा पढ़ाई का जुनून, 70 साल की उम्र में गाड़े सफलता के झंडे!

Rajaram Maurya Raebareli: कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इरादे नेक हों तो आसमान में भी सुराख किया जा सकता है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जनपद के मधुबन क्रॉसिंग मोहल्ले के रहने वाले राजाराम मौर्य ने. 70 साल की उम्र, जहाँ लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं, वहाँ राजाराम ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा पास कर नया इतिहास रच दिया है.

​रिटायरमेंट के बाद ‘छात्र’ बने मैनेजर साहब

​राजाराम मौर्य कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हैं. वह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में सीनियर बैंक मैनेजर के पद से साल 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे. बैंक की बड़ी जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करेंगे. उन्होंने कलम थामी और निकल पड़े ज्ञान की खोज में.

​पाली भाषा में झटके 86% अंक

​गुरुवार को जब यूपी बोर्ड के नतीजे आए, तो हर कोई दंग रह गया. राजाराम ने हाईस्कूल की परीक्षा में पाली भाषा (एकल विषय) से 86 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. महज पास होना ही उनका मकसद नहीं था, बल्कि उन्होंने बेहतरीन अंकों के साथ अपनी मेधा का लोहा मनवाया है.

​सम्राट अशोक और बुद्ध का इतिहास जानने की ललक

​आखिर इस उम्र में पढ़ाई क्यों? इस सवाल पर राजाराम मौर्य की आँखों में एक अलग ही चमक दिखती है. वह बताते हैं, “मुझे गौतम बुद्ध की जातक कथाओं, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में गहरी रुचि है. यह सारा इतिहास पाली भाषा में रचा गया है. बस, इसी को मूल रूप में पढ़ने और समझने के लिए मैंने इस भाषा को सीखने का फैसला किया.”

​अभी तो यह शुरुआत है…

​मैनेजर साहब यहीं रुकने वाले नहीं हैं. हाईस्कूल फतह करने के बाद अब उनके हौसले बुलंद हैं. उनका अगला लक्ष्य इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना है. उनका कहना है कि वह पाली भाषा में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं ताकि इतिहास के उन पन्नों को खुद पढ़ सकें जो अब तक अनछुए थे.

​सोशल मीडिया पर भी चर्चा

जैसे ही राजाराम की सफलता की खबर फैली, मधुबन क्रॉसिंग स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. लोग कह रहे हैं कि राजाराम मौर्य ने उन युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है जो छोटी-सी असफलता से हार मान लेते हैं.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.