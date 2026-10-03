39-Second Muzaffarnagar VIDEO: बिहार की तरह, अब UP में कॉलेज छात्रा से बदसलूकी, रास्ते में रोका, मरोड़े हाथ और... CCTV में कैद हुई घिनौनी हरकतें!

Muzaffarnagar Viral Video: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कॉलेज जा रही एक छात्रा के साथ सरेआम बदसलूकी और मारपीट का CCTV फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. बुढ़ाना कस्बे में सुबह करीब 8 बजे हुई इस घटना के वीडियो में कॉलेज जा रही एक छात्रा के साथ एक मनचले ने सरेआम बदसलूकी, धक्का-मुक्की और मारपीट की. युवक छात्रा को रास्ते में रोकता, उसका हाथ पकड़ता और फिर थप्पड़ मारता नजर आ रहा है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवक छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करते हुए साफ नजर आ रहा है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

सुबह-सवेरे बाजार का रास्ता और पीछे लगा मनचला

यह पूरी घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जब एक छात्रा अपनी सहेलियों के साथ रोजाना की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. बुढ़ाना कस्बे के छोटे बाजार की एक संकरी गली में जब वह पहुंची, तो काली शर्ट पहने एक सिरफिरा युवक उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा. सामने आए पहले 13 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि कैसे वह युवक छात्रा को रास्ते में रोकता है और उसके साथ जबरदस्ती व धक्का-मुक्की करने लगता है. आसपास से अन्य छात्राएं भी गुजरती हैं, लेकिन डर के माहौल के बीच यह सब कुछ कुछ ही पलों में घटित हो जाता है.

39 सेकंड का खौफनाक वीडियो और सरेआम थप्पड़

इस घटना का दूसरा सीसीटीवी फुटेज और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो करीब 39 सेकंड का है. इस वीडियो में वही युवक छात्रा को एक बंद दुकान या दीवार के पास रोकता है. दोनों के बीच कुछ कहासुनी या तीखी बहस होती हुई दिखाई देती है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब छात्रा उस युवक को खुद से दूर रहने की कोशिश करती है, तो वह आवेश में आकर उसका हाथ मरोड़ता है और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है. इसके बाद दोनों वहां से पैदल ही आगे निकल जाते हैं. इस फुटेज के सामने आने के बाद से स्थानीय अभिभावकों और छात्राओं में भारी गुस्सा और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है.

छात्रा से छेड़छाड़ का CCTV वायरल..

कॉलेज जा रही छात्रा को रास्ते में रोका, हाथ पकड़ा और थप्पड़ मारने का आरोप UP क़े मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कस्बे के छोटे बाजार में कॉलेज जा रही छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और मारपीट का CCTV फुटेज सामने आया है। घटना के दो वीडियो सोशल मीडिया पर… pic.twitter.com/NB3pmxMc95 — TRUE STORY (@TrueStoryUP) October 3, 2026

पुलिस की ऐक्शन मोड में एंट्री और तलाश जारी

घटना के दो वीडियो शुक्रवार दोपहर को जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बुढ़ाना कोतवाली के टाउन इंचार्ज ललित कसाना ने बयान दिया कि पुलिस के संज्ञान में वीडियो आ चुका है. चूंकि उस दिन छुट्टी का माहौल था, इसलिए विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही उस मनचले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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