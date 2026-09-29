न 10, न 50… पूरे 308 पहिए! आखिर किस काम के लिए बनाया गया ‘महाबली’ ट्रक; चलने से कांप जाती है धरती

Mahabali Truck: क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक देखा है? आज हम आपको एक ऐसा अजूबा दिखने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, 308 पहियों वाला एक ट्रक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्रक को, “महाबली ट्रक” नाम दिया गया और ये एक मालवाहक वाहन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ट्रक जहां भी गुजरता है, देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है. भीड़ क्यों न हो? 308 पहियों और 200 टन वज़न के साथ, जैसे ही यह ट्रक अपनी मंज़िल की ओर बढ़ता है, आस-पास की ज़मीन बुरी तरह हिलने लगती है. वहीं सबको पता चल गया होगा कि 200 टन माल से लदा यह “महाबली” ट्रक बेल्जियम का एक जहाज़ बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल बलरामपुर शुगर मिल के कुंभी प्लांट में किया जाएगा. वहीं हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसका साइज सबसे अलग है.

आखिर क्यों बनाया इतना बड़ा ट्रक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेल्जियम से ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर पहुंचे 200 टन के इस जहाज़ को लखीमपुर खीरी ज़िले में बलरामपुर शुगर मिल के कुंभी प्लांट तक ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट जेएम बख्शी ग्रुप की एक कंपनी को दिया गया है. कंपनी इस जहाज़ को सड़क के रास्ते उड़ीसा से उत्तर प्रदेश ले जा रही है. बताया जा रहा है कि यह जहाज़, लगभग 100 फ़ीट लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, और एक ही यूनिट है; इसे अलग-अलग हिस्सों में या अलग-अलग करके प्लांट तक नहीं ले जाया जा सकता. इस चुनौती से निपटने के लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक बहुत पावरफ़ुल इंजन वाला ट्रक लगाया है. यह ट्रक वोल्वो FH 16 मॉडल है.

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100 टन से ज्यादा वजन उठा सकता है ये ट्रक

सबसे खास बात ये है कि वोल्वो ने इस ट्रक को 100 टन से ज़्यादा का लोड उठाने के लिए ही बनाया है, अगर आप इंजन की बेसिक इंजीनियरिंग को समझते हैं, तो आप आसानी से इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसका इंजन तीन वेरिएंट में आता है: 600, 700, और 780 hp. यह ट्रक लगभग 3800 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है, जिससे सैकड़ों टन कार्गो लोड होने पर भी इसे ले जाना आसान हो जाता है.

आखिर क्यों लग रहा है इतना समय ?

बता दें कि ट्रक में 200 टन का लोड आसानी से खींचने की पावर है, वहीं भारतीय सड़कें इतने बड़े और भारी जहाज़ को ले जाने के लिए मुश्किल हालात पैदा करती हैं. इसीलिए ट्रक को 20 किलोमीटर भी ले जाने में एक से दो दिन लग जाते हैं, क्योंकि भारतीय सड़कें डिवाइडर, गिरे हुए खंभों, पुलों, बिजली के खंभों से भरी होती हैं और कुछ मामलों में सड़क की चौड़ाई बहुत कम होती है. ऐसे हालात में, ट्रक को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले रास्ता बनाया जाता है. इसके लिए कंपनी ने लगभग 65 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें मजदूर, ड्राइवर और इंजीनियर शामिल हैं, जो ट्रक के सामने आने वाले हालात का अंदाज़ा लगाते हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाते हैं.

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