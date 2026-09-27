Home > उत्तर प्रदेश > 308 पहिए, 350 टन वजन और 2 करोड़ का डीजल! सड़कों पर निकला ऐसा ‘बाहुबली’ ट्रक कि देखने उमड़ी भीड़; रास्ते में हटाने पड़े फुटओवर ब्रिज!

308 पहिए, 350 टन वजन और 2 करोड़ का डीजल! सड़कों पर निकला ऐसा ‘बाहुबली’ ट्रक कि देखने उमड़ी भीड़; रास्ते में हटाने पड़े फुटओवर ब्रिज!

Belgium से आई करीब 350 टन की विशाल इंडस्ट्रियल मशीन को 308 पहियों वाले स्पेशल ट्रक से यूपी के बलरामपुर पहुंचाया जा रहा है. जानिए इस महाकाय सफर की पूरी कहानी.

By: Kajal Jain | Published: September 27, 2026 1:23:28 PM IST

308 पहिए, 350 टन वजन और 2 करोड़ का डीजल! सड़कों पर निकला ऐसा 'बाहुबली' ट्रक कि देखने उमड़ी भीड़; रास्ते में हटाने पड़े फुटओवर ब्रिज!
308 पहिए, 350 टन वजन और 2 करोड़ का डीजल! सड़कों पर निकला ऐसा 'बाहुबली' ट्रक कि देखने उमड़ी भीड़; रास्ते में हटाने पड़े फुटओवर ब्रिज!


बेल्जियम से लाई गई एक भारी-भरकम और विशालकाय इंडस्ट्रियल मशीन इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर स्थित चीनी मिल और एथेनॉल प्लांट के लिए आयात किया गया यह वेसल (वैक्यूम बॉइलर) लगभग 200 से 350 टन वजनी है, जिसे सड़क के रास्ते ले जाने के लिए 308 पहियों वाले एक स्पेशल मल्टी-एक्सल जंबो ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है. करीब 100 फीट लंबे इस विशालकाय वाहन को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग इसकी तस्वीरें व वीडियो खींचकर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

इस अनोखे सफर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी भारी-भरकम वजन और विशाल आकार के कारण यह ट्रक रोजाना केवल 10 से 12 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पा रहा है. इस लंबी और धीमी यात्रा के दौरान अब तक आधे रास्ते में ही लगभग 2 करोड़ रुपये का डीजल खर्च हो चुका है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. सुरक्षा और प्रशासनिक देखरेख के बीच चल रहे इस महा-अभियान ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

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बेल्जियम से ओडिशा और फिर सड़क मार्ग से UP का सफर

यह भारी-भरकम मशीन समुद्री रास्ते के जरिए बेल्जियम से सीधे भारत के ओडिशा स्थित पारादीप पोर्ट पर लाई गई थी. वहां से इस भारी-भरकम कंसाइनमेंट को सड़क मार्ग के जरिए आगे बढ़ाया गया. पारादीप से चलकर यह ट्रक छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के रास्ते (रोहतास, गया, औरंगाबाद, कैमूर) होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका है. रूट की कठिनाइयों को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI), पुलिस और विभिन्न विभागों की टीमें लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं. रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं ताकि यह विशालकाय ट्रक बिना किसी बड़ी रुकावट के अपने गंतव्य तक पहुंच सके.

तमाम फुटओवर ब्रिज हटाने और उल्टी लेन में चलाने की मजबूरी

इस जंबो ट्रक के आकार और वजन ने लॉजिस्टिक्स टीमों के सामने कड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. वाराणसी और आसपास के इलाकों में इस भारी वाहन के गुजरने के लिए एनएच-19 और चौबेपुर क्षेत्र में कुछ फुटओवर ब्रिजों के हिस्सों को अस्थायी रूप से हटाना पड़ा है, जिन्हें बाद में फिर से जोड़ा जाएगा. कई जगहों पर ट्रक को रिवर्स या उल्टी लेन में भी चलाना पड़ रहा है. चंदौली और हरहुआ के पास ट्रक के लंबे पड़ाव प्लान किए गए हैं, जहां विशेषज्ञ टीमें सड़क पर मिट्टी डालकर और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करके रास्ते को सुगम बना रही हैं. दो क्रेन और दो अलग-अलग ट्रेलरों की मदद से इसे खींचा जा रहा है.

64 से अधिक कर्मचारियों की फौज और भारी-भरकम खर्च

इस पूरी यात्रा को मैनेज करने के लिए 64 से अधिक कर्मचारियों और एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम दिन-रात ड्यूटी पर तैनात है. वाहन के आगे दो पायलट गाड़ियां चल रही हैं और पूरे रूट की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. ट्रक के ड्राइवर के अनुसार, अब तक इस अनोखे सफर में सिर्फ डीजल का खर्च ही 2 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इतनी बड़ी रकम और संसाधनों का इस्तेमाल यह बताने के लिए काफी है कि देश के औद्योगिक इतिहास में यह परिवहन कितना बड़ा और अहम है.

बलरामपुर चीनी मिल और एथेनॉल प्लांट की ओर बढ़ता कारवां

वर्तमान में यह 308 पहियों वाला ट्रक वाराणसी के पास रिंग रोड और रेवासा क्षेत्र के आसपास रुका हुआ था, जहां से इसे आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस और संबंधित कंपनी के लोग मिलकर इसे सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने में जुटे हैं. रिंग रोड से होते हुए यह तालाटी, गाजीपुर रूट के रास्ते अंततः उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचेगा, जहां इस भारी-भरकम वेसल को चीनी मिल और एथेनॉल प्लांट में स्थापित किया जाएगा. इस अनोखे सफर को देखने के लिए मिल रहे जनसैलाब और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रील्स ने इस घटना को एक बड़ा चर्चा का विषय बना दिया है.

ये भी पढ़ें:- अलीगढ़ में ‘तालिबानी सजा’! युवक को पेड़ से बांधकर किए आमनवीय कृत्य; आधा सिर-दाढ़ी मुंडा, चेहरे पर कालिख और जबरन पिलाया पेशाब!

Tags: UP News
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