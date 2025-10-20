Home > उत्तर प्रदेश > हेलो सर! 250 आलू चोरी हो गए… शख्स ने Dial 112 पर फोन करके बुला ली…, UP पुलिस ने लिया ये एक्शन

Uttar Pradesh: आलू चोरी की यह घटना हरदोई जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मन्नापुरवा में हुई. 250 ग्राम आलू चोरी होने का पता चलने पर एक युवक ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस जब पहुंची तो शिकायतकर्ता नशे में धुत पाया गया.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: October 20, 2025 3:42:43 PM IST

Uttar Pradesh News
Uttar Pradesh News

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. जिसे सुनकर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मन्नापुरवा के एक निवासी ने अपने घर से आलू चोरी होने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस कुछ ही देर में पहुंच गई. हालांकि उसके बाद जो हुआ उससे पुलिसवाले भी ठहाके लगाने को मजबूर हो गए. पीड़ित ने बताया कि उसने आलू छीलकर घर पर ही छोड़ दिए थे. जब वह वापस लौटा तो वे गायब थे.

नवम्बर 2024 दिन गुरुवार रात करीब 10 बजे जब पटाखों की तेज आवाज चारो ओर गूंज रही थी. शहर कोतवाली क्षेत्र के मन्नापुरवा निवासी विजय वर्मा ने डायल 112 पर फोन करके सूचना दी कि उसके घर से आलू चोरी हो गया है. सूचना मिलने पर डायल 112 के कर्मचारी दस मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचा. लेकिन उनकी जांच-पड़ताल में जल्द ही हंसी की लहर दौड़ गई.

250 ग्राम आलू चोरी

जब पुलिस ने मन्नापुरवा निवासी विजय वर्मा से चोरी के बारे में पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि शाम करीब 4 बजे उसने लगभग 250 से 300 ग्राम आलू छीलकर घर पर खाने के लिए रख दिए थे. उसने कहा था कि वापस आकर वह सब्ज़ी बनाएगा. लेकिन जब वह घर आया, तो उसने पाया कि आलू चोरी हो गए हैं.

‘मैंने ठेके से शराब पी है’

पुलिसकर्मियों ने पीड़ित विजय वर्मा के साथ पूरी बातचीत का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. पीड़ित पूरी बातचीत में पूरे आत्मविश्वास से बात करता है. जब उससे पूछा गया कि उसके पास कितने आलू थे, तो उसने बताया कि उसने अपने लिए लगभग 250 से 300 ग्राम आलू छीले थे. जब उससे पूछा गया कि क्या उसे किसी पर शक है, तो उसने कहा, “ऐसे कैसे पता चलेगा?” जब उससे पूछा गया कि क्या उसने शराब पी है, तो पुलिसकर्मी ने कहा, “हां, मैंने ठेके से शराब पी है, लेकिन मैं नशे में नहीं हूं.” उसने कहा, “मैं एक मज़दूर हूं और थोड़ी-बहुत शराब पीता हूं.”

मुगलों ने बना रखे थे कड़क नियम, हरम में हर लड़की की पहचान रखी जाती थी गुप्त

