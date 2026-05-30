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एक और दीपिका! दहेज के लिए एक और विवाहिता की बलि? 5 लाख रुपये के लिए गई निशु की जिंदगी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक 25 वर्षीय महिला का शव फांसी के फंदे से लटका मिला. परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष की तरफ से 5 लाख रुपये की मांग की जा रही थी, जिसके कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा था.

By: Deepika Pandey | Published: May 30, 2026 5:10:15 PM IST

लखनऊ में दो बच्चों की मां ने की आत्महत्या
लखनऊ में दो बच्चों की मां ने की आत्महत्या


Lucknow Crime News: लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके के पिपरसड गांव में एक 25 वर्षीय महिला का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला. पुलिस को मामले की सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से उतारा गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं लड़की के परिजनों ने उसके ससुरालवालों पर दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है.  

2019 में हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, निशु की शादी 2019 में पिपरसड गांव के पवन राजपूत से हुई थी. दोनों के दो बच्चे भी हैं. कहा जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या की है. जब उसने फांसी लगाई, उस समय कथित तौर पर पति बाहर था. जब वो घर वापस लौटा, तो दरवाजा अंदर से बंद था. उसने कई बार अपनी पत्नी को आवाज लगाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने खिड़की से झांककर देखा, तो निशु दुपट्टे से लटकी हुई थी. घटना के बाद अफरातफरी मच गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर महिला का शव उतारा गया. 

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5 लाख की कर रहे थे मांग

वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतका के भाई अंकित ने कहा कि शादी के बाद से ही निशु को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था. उन लोगों ने लड़की पक्ष से 5 लाख रुपये की मांग की थी. इसके कारण अक्सर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था. 

आत्महत्या को हत्या का रूप देने की कोशिश

अंकित ने बताया कि उनकी बहन ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई. हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है. अंकित ने बताया कि दोपहर लगभग 2 बजे उनके जीजा पवन ने फोन कर बताया था कि निशु ने फांसी लगा ली है. निशु को लेकर अस्पताल गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. फिलहाल इस मामले में दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है.

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