22 मौत की सज़ा, 10 केस, 4 महीने : कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर? सीएम योगी की कर चुके हैं तारीफ

Judge Ravi Kumar Diwakar: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 का पदभार संभालने वाले जज रवि कुमार दिवाकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के शामली में 12 साल पहले किसान पवन कुमार की हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया है. फैसले से ज्यादा टिप्पणी ज्यादा चर्चा में है. जज अपनी टिप्पणी में कहा था- ‘बंदूकें कुछ समय के लिए लोगों को मौन करा सकती हैं, लेकिन न्याय की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता है. अपराधी अपने आतंक के बल पर भय का वातावरण स्थापित कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन केवल संविधान और कानून का होता है. अपराध की राह चाहें जितनी लंबी हो, उसका अंतिम पड़ाव न्याय के द्वार पर ही होता है.’ इसके साथ ही रवि कुमार दिवाकर ने पवन कुमार की हत्या में 4 दोषियों रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी और हरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है.

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर उस समय चर्चा में आए उन्होंने जब 2022 में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वे का आदेश दिया था जिसके बाद वह पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए.

बरेली में भी तैनाती के दौरान सुना चुके हैं फैसला

यहां पर बता दें कि बरेली में अपनी पोस्टिंग के दौरान पहले सुनाई गई 13 मौत की सजाओं को मिलाकर वह अब तक मौत की सजा पाने वाले दोषियों की कुल संख्या 35 हो गई है. मुजफ्फरनगर में मौत की सजा का पहला मामला 6 अप्रैल को आया. वकील समीर सैफी की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. 28 अप्रैल को एक परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई. इसमें एक महिला और उसके तीन बेटे शामिल थे. इसके साथ ही एक अन्य हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई. 30 मई को एक दोषी को मौत की सजा मिली, और उसके बाद 20 जून को दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई.

इसके बाद 12 अगस्त को एक दोषी को और 13 अगस्त को चार और लोगों को मौत की सजा सुनाई गई. जिन मामलों में मौत की सजा दी गई, उनमें 2020 में ड्यूटी पर तैनात होम गार्ड की हत्या और 2011 का हाईवे डकैती-हत्या का मामला भी शामिल है. इसमें पिछले महीने चार लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी. बरेली में जज के कार्यकाल के दौरान सुनाई गई मौत की सजाओं में ‘चैमार हसन गैंग’ के आठ सदस्य भी शामिल थे, जिन्हें 2014 के ट्रिपल मर्डर और डकैती के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी. इन फैसलों की तेज़ी और सख्ती ने मौत की सजा सुनाते समय ‘रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर’ (दुर्लभतम से दुर्लभ) सिद्धांत के इस्तेमाल पर बहस छेड़ दी है.

एक वकील का मानना है कि मौत की सजा बहुत सोच-समझकर और ‘रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर’ सिद्धांत की पवित्रता को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए. मुजफ्फरनगर के जेल अधिकार कार्यकर्ता नादिर राणा ने कहा कि इन फैसलों ने पीड़ितों के परिवारों को न्याय का एहसास कराया है और न्यायपालिका में उनका भरोसा मजबूत किया है. खास बात यह है कि BNSS की धारा 407(1) के तहत, सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की हर सज़ा को कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजा जाना ज़रूरी है और हाई कोर्ट की मंज़ूरी के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता.

पहली बार आए थे वाराणसी मामले में निर्णय देकर चर्चा में

वहीं, रवि दिवाकर का नाम पहली बार तब राष्ट्रीय चर्चा में आया जब वे वाराणसी में सीनियर डिवीज़न के सिविल जज थे. मई 2022 में उन्होंने श्रृंगार गौरी स्थल पर पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मामले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कोर्ट-निगरानी वाले वीडियोग्राफिक सर्वे का आदेश दिया. इसके बाद 16 मई 2022 को सर्वे के दौरान वज़ूख़ाने में एक बेलनाकार चीज़ मिली. हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का विरोध किया. बाद में उस इलाके को सील कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को वाराणसी के ज़िला जज को ट्रांसफर कर दिया.

रविवार को दिवाकर की पिछली पोस्टिंग आज़मगढ़, सुल्तानपुर, बदायूं और वाराणसी में थीं. बाद में उन्होंने बरेली और चित्रकूट में काम किया और फिर 29 नवंबर, 2025 को मुज़फ़्फ़रनगर में जॉइन किया. जून 2022 में ज्ञानवापी मामले में आदेश के बाद जज ने बताया कि उन्हें इस्लामिक आगाज़ मूवमेंट की ओर से हाथ से लिखा धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा की.

सीएम योगी की कर चुके हैं तारीफ

वर्ष 2025 में चित्रकूट में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने मामले से जुड़ी धमकियों का हवाला देते हुए घर पर बेहतर सुरक्षा की मांग की. मार्च 2024 में बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के तौर पर काम करते हुए भी रवि दिवाकर चर्चा में आए, जब उन्होंने 2010 के बरेली दंगा मामले से जुड़े एक आदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की. मौलाना तौकीर रज़ा खान को समन जारी करते हुए दिए गए उस आदेश में कहा गया था कि सत्ता में बैठा कोई धार्मिक व्यक्ति बहुत अच्छे नतीजे देता है और योगी आदित्यनाथ को प्लेटो के “फिलॉसफर किंग” (दार्शनिक राजा) कॉन्सेप्ट का उदाहरण बताया गया था. बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों को हटा दिया और उन्हें राजनीतिक रंग वाली अनावश्यक बातें कहा.

कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर

वर्तमान में जज रवि कुमार दिवाकर मुजफ्फरनगर के फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के न्यायिक अधिकारी के तौर कार्यरत हैं. इससे पहले रवि कुमार दिवाकर वाराणसी में उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश जारी किया था. उनके आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ। इसमें ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में शिवलिंग का मामला सामने आया था. अब वो पिछले पांच माह में नौ मामलों की सुनवाई के बाद 22 लोगों को फांसी की सजा सुनाकर चर्चा में आ गए हैं.