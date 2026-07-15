यूपी के नोएडा में 5 मंजिला मकान में भीषण आग, अब तक 2 लोगों की मौत; 100 से ज्यादा बचाए गए

Noida Fire News: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के मामूरा इलाके में बुधवार (15 जुलाई, 2026) को अचानक 5 मंजिला मकान में आग लग गई. इससे अफरातफरी का माहौल हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग की वजह से यह भीषण आग लगी. बताया जा रहा है कि भीषण आग के चलते मकान के अंदर करीब 50 परिवार फंस गए हैं. अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है. सूचना पर फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेस-3 थाना क्षेत्र के सेक्टर-66 में मामूरा के अंदर एक पांच मंजिला घर में बुधवार दोपहर 2 बजे के आसपास आग लग गई. आग लगने की घटना में दो लोगों की मौत होने की बात सामने आई, एक 26 साल की महिला और दूसरा पुरुष है. वहीं, एक बच्चा और युवती गंभीर रूप से झुलस गए हैं. बताया जा रहा है कि आग में दो लोग झुलसे हैं, उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है. धुआं और लपटें फैलने से वहां अफरा-तफरी मच गई. 5 मंजिला इमारत के सामने वाली बिल्डिंग में सीढ़ी लगाकर 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है.

घटना स्थल पर पहुंचे आलाधिकारी

वहीं, सूचना पर आनन-फानन में फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है. फायर विभाग के अधिकारी और डीसीपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

कई वाहन आए चपेट में

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 2 बजे के बाद तत्काल आग तेजी से फैल गई. इसके बाद आग ने आसपास खड़े कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने के समय मकान के अंदर करीब 50 परिवार मौजूद थे.

100 से ज्यादा लोग बचाए गए

मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. अग्निशमन विभाग ने कई दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया है. शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में चिंगारी को आग लगने की वजह माना जा रहा है.

सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान

उधर, नोएडा के सेक्टर 66 में एक इमारत में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया. उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए.

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