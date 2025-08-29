Home > उत्तर प्रदेश > महिलाओं से लूट करने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में अरेस्ट: गाजियाबाद में सोने की चेन-कुंडल लूटते, दिल्ली में ज्वेलर्स को बेचकर होटल में पार्टी करते थे

महिलाओं से लूट करने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में अरेस्ट: गाजियाबाद में सोने की चेन-कुंडल लूटते, दिल्ली में ज्वेलर्स को बेचकर होटल में पार्टी करते थे

विजयनगर थाना की पुलिस अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे पुलिस को देखकर रुकने के बजाय भागने लगे।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 29, 2025 13:45:35 IST

अनिल चौधरी की रिपोर्ट, Ghaziabad News: विजयनगर थाना पुलिस ने महिलाओं से लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को गुरुवार रात एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारकर दबोचा। पकड़े गए बदमाश गाजियाबाद ही नहीं, बल्कि हापुड़, नोएडा और दिल्ली में भी महिलाओं को निशाना बनाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक सोने की चेन, 5500 रुपये, एक तमंचा और एक चोरी की बाइक बरामद की है। दोनों के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार

विजयनगर थाना की पुलिस अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे पुलिस को देखकर रुकने के बजाय भागने लगे। बदमाश बाइक को सीएचएसपी फ्लाईओवर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोड़कर फरार होने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो दोनों बाइक छोड़कर पैदल भागने लगे। इसी दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को पैर में गोली मारी जबकि दूसरे को घेराबंदी कर दबोच लिया।

पुलिस की जांच में

घायल बदमाश ने अपना नाम साबिद पुत्र उजालुद्दीन निवासी मुगलगार्डन मसूरी गाजियाबाद बताया, जबकि दूसरे ने अपना नाम अंशु पुत्र मुकेश हलवाई निवासी शंकरपुरी, सेक्टर-8 थाना विजयनगर बताया। पुलिस की जांच में सामने आया कि जो बाइक उनके पास थी वह सिहानी गेट इलाके से चोरी हुई थी। पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों में वे गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में पांच से छह वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में 23 अगस्त को SSK स्कूल के सामने एक महिला से चेन लूटी थी। वारदातों के बाद यह गैंग चोरी की चेन और कुंडल दिल्ली के एक ज्वेलर के पास बेच देता था। इसके बाद जो पैसा मिलता था, उसे आपस में बांटकर दिल्ली और गाजियाबाद के होटलों में पार्टी करते थे।

पुलिस की गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी महिलाओं को आसान निशाना समझकर उनके गहनों की लूटपाट करते थे और इस पैसे से अपने शौक पूरे करते थे। फिलहाल दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्तार में हैं और इनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। इस एनकाउंटर के बाद विजय नगर में हो रही लूट जैसी घटनाओं में कमी देखने को मिल सकती है वही क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों पर लगातार सख्ती की जा रही है और किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

