Home > उत्तर प्रदेश > ऑनलाइन फ्रेंड से झगड़ा या कुछ और… गुस्से में क्यों लड़की ने नहर में लगाई छलांग, असमंजस में पुलिस

ऑनलाइन फ्रेंड से झगड़ा या कुछ और… गुस्से में क्यों लड़की ने नहर में लगाई छलांग, असमंजस में पुलिस

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़की ने गुस्से में आकर शारदा नहर में छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि इस मामले में जो जानकारी सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 16, 2026 5:00:20 PM IST

लड़की ने नहर में लगाई छलांग
लड़की ने नहर में लगाई छलांग


Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लड़की की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से हुई. इंस्टाग्राम के जरिए बने दोस्त से विवाद होने के बाद लड़की ने शारदा नहर में छलांग लगा दी. ये देख लड़का परेशान हो गया और वहां से भाग गया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को बाहर निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई. इस मामले से जुड़ी जो जानकारी पुलिस को मिली है, उसने सबको चौंका दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के बाद उलझा मामला

बता दें कि मृतका की पहचान 19 वर्षीय अंजलि के रूप में हुई है. अंजलि मूल रूप से सीतापुर की रहने वाली थी. वह लखनऊ में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी. इंस्टाग्राम के जरिए अंजलि की दोस्ती गोमती नगर में रहने वाले एक युवक से हुई. वारदात वाले दिन अंजलि ने घर में कहा कि वो प्रयागराज जा रही है. इसके बाद VIP रोड पर स्थित शारदा नहर के पास अंजलि और उस युवक को लड़ते देखा गया. इसी बीच अंजलि ने अचानक नहर में छलांग लगा दी. घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि युवती के नहर में कूदते ही उसके साथ मौजूद युवक उसका मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग गया. इस बात के सामने आते ही ये मामला और भी उलझ गया. 

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: कभी चाय बेचता था ये एक्टर, श्मशान में घायल अवस्था में मिली महिला ने बदली किस्मत, जानिए कौन है वो

परिजनों ने नहीं दी लिखित शिकायत

वहीं लड़की को नदी से निकालकर उसे लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी. घटना की खबर मिलते ही लड़की के परिवार वाले वहां पहुंचे. अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. लेकिन लड़की के परिवार वालों ने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया है और न ही कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई है. वहीं पुलिस इस मामले के आरोपी इंस्टाग्राम दोस्त और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों की जांच-पड़ताल कर रही है.

ये भी पढ़ें: धार भोजशाला में कैद देवी को मिला छुटकारा, सैकड़ों साल पुराना है विवाद, जानें अब तक की कहानी

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026
ऑनलाइन फ्रेंड से झगड़ा या कुछ और… गुस्से में क्यों लड़की ने नहर में लगाई छलांग, असमंजस में पुलिस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑनलाइन फ्रेंड से झगड़ा या कुछ और… गुस्से में क्यों लड़की ने नहर में लगाई छलांग, असमंजस में पुलिस
ऑनलाइन फ्रेंड से झगड़ा या कुछ और… गुस्से में क्यों लड़की ने नहर में लगाई छलांग, असमंजस में पुलिस
ऑनलाइन फ्रेंड से झगड़ा या कुछ और… गुस्से में क्यों लड़की ने नहर में लगाई छलांग, असमंजस में पुलिस
ऑनलाइन फ्रेंड से झगड़ा या कुछ और… गुस्से में क्यों लड़की ने नहर में लगाई छलांग, असमंजस में पुलिस