जेवर एयरपोर्ट से उड़ गई पहली फ्लाइट! ज़मीन देने वाले 180 किसानों को सीएम योगी ने बुलाया अपने पास, देखें तस्वीरें

Noida International Airport First Flight: 15 जून से जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली खोल दिया गया है. यहां से पहली फ्लाइट नंबर 6E-2279 ने सुबह 06:55 मिनट पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी. इंडिगो की पहली फ्लाइट ने सुबह करीब 08:05 बजे जेवर में लैंड किया.पहली फ्लाइट से उन सभी किसान भाईयों और बहनों को बहनों को लखनऊ भेजा गया जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन सरकार के हवाले की थी.

180 किसानों ने भरी उड़ान

डीएम ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन्स का आज पहला दिन है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल है जिसके तहत पहली फ्लाइट से किसानों को ले जाया गया है. उन्होंने बताया कि पहली उड़ान में 180 किसान भाई-बहन शामिल हुए.

उनके चेहरे पर खुशी और गर्व था कि उन्हीं की जमीन पर एयरपोर्ट खड़ा हुआ है. पूरा जिला प्रशासन उनका शुक्रिया अदा करता है. एयरपोर्ट का विस्तार होगा जिसके लिए किसान भाईयों का पूरा सपोर्ट है.

#WATCH | Uttar Pradesh | Commercial flight operations kick off at Noida International Airport in Jewar as its first scheduled IndiGo flight 6E-2278 arrives from Lucknow’s Chaudhary Charan Singh International Airport. The flight will continue on its journey to Bengaluru,… pic.twitter.com/1XdU05qZ1i — ANI (@ANI) June 15, 2026

सीएम योगी ने मिलने के लिए बुलाया

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट से किसानों को भेजा गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों से मिलने के लिए पहली फ्लाइट के जरिए उन्हें बुलाया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर में बनाया गया है जिसमें जेवर के किसानों ने अपनी जमीन दी है.

Noida International Airport commences operations: IndiGo today commenced the inaugural flight operations from the Noida International Airport (NIA) in Jewar, Uttar Pradesh of India, becoming the first carrier to operate from the National Capital Region’s latest airport. While… pic.twitter.com/qOJJYnIq83 — FL360aero (@fl360aero) June 15, 2026

जमीन को लेकर छिड़ा था विवाद

सबसे खास बात यह है कि नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के समय पर किसान जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ था और जिला प्रशासन ने इस चुनौती को सहजता के साथ स्वीकार करते हुए किसान और एयरपोर्ट निर्माण अथॉरिटी के बीच समन्वय स्थापित करते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने का रास्ता साफ किया था.

#WATCH | Jewar, UP | Visuals from inside the special flight operated from the Noida International Airport to Lucknow, on the occassion of the inauguration of its commercial flight operations. The passengers of the flight include farmers who gave their land for the airport. They… pic.twitter.com/laUnzolaEy — ANI (@ANI) June 15, 2026

जिला प्रशासन ने आज लखनऊ फ्लाइट से तकरीबन 180 किसानों को भेजा है जिला प्रशासन के अथक प्रयास की वजह से ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सका.

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