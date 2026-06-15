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जेवर एयरपोर्ट से उड़ गई पहली फ्लाइट! ज़मीन देने वाले 180 किसानों को सीएम योगी ने बुलाया अपने पास, देखें तस्वीरें

Noida International Airport First Flight: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर में बनाया गया है जिसमें जेवर के किसानों ने अपनी जमीन दी है. इन्हीं किसानों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिलने के लिए बुलाया है.

By: Kajal Jain | Published: June 15, 2026 12:57:08 PM IST

जेवर एयरपोर्ट से उड़ गई पहली फ्लाइट! ज़मीन देने वाले 180 किसानों को सीएम योगी ने बुलाया अपने पास, देखें तस्वीरें
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Noida International Airport First Flight: 15 जून से जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली खोल दिया गया है. यहां से पहली फ्लाइट नंबर 6E-2279 ने सुबह 06:55 मिनट पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी. इंडिगो की पहली फ्लाइट ने सुबह करीब 08:05 बजे जेवर में लैंड किया.पहली फ्लाइट से उन सभी किसान भाईयों और बहनों को बहनों को लखनऊ भेजा गया जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन सरकार के हवाले की थी.

180 किसानों ने भरी उड़ान

डीएम ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन्स का आज पहला दिन है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल है जिसके तहत पहली फ्लाइट से किसानों को ले जाया गया है. उन्होंने बताया कि पहली उड़ान में 180 किसान भाई-बहन शामिल हुए.

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उनके चेहरे पर खुशी और गर्व था कि उन्हीं की जमीन पर एयरपोर्ट खड़ा हुआ है. पूरा जिला प्रशासन उनका शुक्रिया अदा करता है. एयरपोर्ट का विस्तार होगा जिसके लिए किसान भाईयों का पूरा सपोर्ट है. 

सीएम योगी ने मिलने के लिए बुलाया

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट से किसानों को भेजा गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों से मिलने के लिए पहली फ्लाइट के जरिए उन्हें बुलाया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर में बनाया गया है जिसमें जेवर के किसानों ने अपनी जमीन दी है.

जमीन को लेकर छिड़ा था विवाद

सबसे खास बात यह है कि नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण के समय पर किसान जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ था और जिला प्रशासन ने इस चुनौती को सहजता के साथ स्वीकार करते हुए किसान और एयरपोर्ट निर्माण अथॉरिटी के बीच समन्वय स्थापित करते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने का रास्ता साफ किया था.

जिला प्रशासन ने आज लखनऊ फ्लाइट से तकरीबन 180 किसानों को भेजा है जिला प्रशासन के अथक प्रयास की वजह से ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सका.

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Tags: Jewar AirportNoida International Airport
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