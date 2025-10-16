लखनऊ में 13 साल के बच्चे की संदिग्ध हालात में हुई मौत, घर में बैठकर मोबाइल पर खेल रहा था ये गेम; पुलिस कर रही जांच

UP Latest News: लखनऊ के इंदिरानगर स्थित शिवाजीपुरम में बुधवार देर शाम एक दुखद घटना घटी, जहां 13 वर्षीय विवेक कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, विवेक मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था, तभी अचानक उसकी मौत हो गई. परिजन उसे लोहिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बहन ने क्या कुछ कहा?

विवेक की बड़ी बहन अंजू कश्यप ने बताया कि उसका भाई तकरोही इलाके में एक किराने की दुकान पर काम करता था और बुधवार शाम काम से लौटने के बाद घर पर मोबाइल गेम खेल रहा था. अंजू किसी काम से बाहर गई थी. जब वह लौटी, तो उसने विवेक को बिस्तर पर बेहोश पड़ा पाया.

शुरुआत में उसे लगा कि वह सो गया है, इसलिए उसने उसका मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा दिया और घर के काम करने लगी. जब विवेक काफी देर तक नहीं उठा, तो परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत की पुष्टि हुई.

मौत का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलने पर एसीपी गाजीपुर ए. विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि विवेक पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित था. परिवार के सदस्यों का कहना है कि बुधवार शाम को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया. हालांकि, मौत का कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

विवेक का परिवार बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर था. उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और अब घर की ज़िम्मेदारी उसकी मां प्रेम कुमारी और तीन बहनों पर है, जो झाड़ू-पोछा और घर के काम करके परिवार का पालन-पोषण करती हैं. विवेक परिवार का इकलौता बेटा था .

उठ रहे कई सवाल

इस घटना से इलाके में शोक और चिंता दोनों फैल गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे अब मोबाइल गेम में इतने मग्न हो गए हैं कि इससे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है. पुलिस फिलहाल मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए जाँच कर रही है और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर रही है.

