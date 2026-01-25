IND VS NZ Live Score: टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज, कितने बजे से शुरू होगा मैच; कहां देखें लाइव; कर लें नोट सब

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार (25 जनवरी, 2026) को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले पर देश के क्रिकेट फैन्स की नजरें होंगी, क्योंकि टीम इंडिया तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर काबिज हो सकता है. इसके साथ यह एक तरह से भारत का बदला होगा, क्योंकि वन डे मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हारी है. टीम इंडिया की टी-20 टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. करीब-करीब सभी टॉप बैटर फॉर्म में हैं. यहां तक कि टीम इंडिया टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में लौट आए हैं. पिछले मैच में ही सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेलते हुए 82 शानदार रन बनाए. न्यूजीलैंड के साथ दूसरे टी-20 मुकाबले में भले ही सिर्फ 6 रन पर दोनों बैटर (अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन) पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शानदार बैटिंग की. दोनों बैटर ने 122 रनों की साझेदारी करके मैच को एकतरफा कर दिया. ईशान किशन ने 73 रनों की शानदारी पारी खेली. उनके आउट होने के बाद बाकी का काम यानी जिताने का काम दुबे और सूर्यकुमार यादव ने आसानी से कर दिया. मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 6 बजकर 30 मिनट पर होगा.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा मैच गुवाहाटी में खेल जाएगा