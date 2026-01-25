Live

IND VS NZ Live Score: टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज, कितने बजे से शुरू होगा मैच; कहां देखें लाइव; कर लें नोट सब

🕒 Updated: January 25, 2026 02:55:43 PM IST

India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार (25 जनवरी, 2026) को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले पर देश के क्रिकेट फैन्स की नजरें होंगी, क्योंकि टीम इंडिया तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर काबिज हो सकता है. इसके साथ  यह एक तरह से भारत का बदला होगा, क्योंकि वन डे मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हारी है. टीम इंडिया की टी-20 टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. करीब-करीब सभी टॉप बैटर फॉर्म में हैं. यहां तक कि टीम इंडिया टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में लौट  आए हैं. पिछले मैच में ही सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेलते हुए 82 शानदार रन बनाए. न्यूजीलैंड के साथ दूसरे टी-20 मुकाबले में भले ही सिर्फ 6 रन पर दोनों बैटर (अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन) पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शानदार बैटिंग की. दोनों बैटर ने 122 रनों की साझेदारी करके मैच को एकतरफा कर दिया. ईशान किशन ने 73 रनों की शानदारी पारी खेली. उनके आउट होने के बाद बाकी का काम यानी जिताने का काम दुबे और सूर्यकुमार यादव ने आसानी से कर दिया. मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. 

भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा मैच गुवाहाटी में खेल जाएगा
India vs New Zealand Live Score Updates | IND Vs NZ 2nd T20I Scorecard Live: न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर है. फिलहाल टी-20 सीरीज खेली जा रही है. तीसरा मैच गुवाहाटी में खेल जाएगा.

Live Updates

  • 14:55 (IST) 25 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score: न्यूजीलैंड और टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग-11

    IND VS NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा. दोनों टीमों में बदलाव की गुंजाइश कम है. 

    भारत की संभावित प्लेइंग-11 
    अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

     न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11 
     टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क/मैट हेनरी, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

  • 14:45 (IST) 25 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score: कहां देख पाएंगे टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच?

    IND VS NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के प्रसारण अधिक स्टार स्पोर्ट्स के पास है. दर्शक इसके मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर देख सकेंगे. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर भी होगी. 

  • 14:45 (IST) 25 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितने बजे से खेला जाएगा मैच?

    IND VS NZ Live Score: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच शाम रविवार की साम 7 बजे से शुरू होगा. वहीं, टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होगा.  

  • 14:27 (IST) 25 Jan 2026

    IND VS NZ Live Score:  कब खेला जाएगा टी20 मैच?

    IND VS NZ Live Score:  भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच रविवार (25 जनवरी, 2026) को खेला जाएगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है. भारत जीता को सीरीज पर कब्जा और न्यूजीलैंड जीता तो सीरीज में उम्मीद बरकरार रहेगी.

  • 14:16 (IST) 25 Jan 2026

