UP Budget 2026 LIVE Update: कुछ देर में यूपी बजट 2026 होगा पेश, क्या महंगा और क्या होगा सस्ता; जानें पलपल की अपडेट्स

UP Budget 2026 LIve | CM Yogi Budget LIVE | Suresh Khanna Budget Speech LIVE: उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार बुधवार (11 फरवरी, 2026) को बजट पेश करेगी. सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें बजट प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की. इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 11 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करेंगे. जानकारों का कहना है कि बजट का आकार करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह आंकड़ा पिछले बजट से कहीं अधिक होने जा रहा है. यूपी को समझने वाले जानकारों का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया जा सकता है. इसके साथ ही औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला और युवा सशक्तीकरण पर भी बजट में विशेष जोर देने के संकेत मिल रहे हैं. इस बजट में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में संभावित वृद्धि से लाखों शिक्षकों को लाभ मिल सकता है. इसके अलावा बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए फंड दिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय असमानता कम करने में मदद मिलेगी. जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने के साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के भरण-पोषण के लिए धनराशि में बढ़ोतरी हो सकती है.

