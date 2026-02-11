Live

UP Budget 2026 LIVE Update: कुछ देर में यूपी बजट 2026 होगा पेश, क्या महंगा और क्या होगा सस्ता; जानें पलपल की अपडेट्स

🕒 Updated: February 11, 2026 11:17:30 AM IST

UP Budget 2026 LIve | CM Yogi Budget LIVE | Suresh Khanna Budget Speech LIVE: उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार बुधवार (11 फरवरी, 2026) को बजट पेश करेगी. सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें बजट प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की. इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर 11 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करेंगे. जानकारों का कहना है कि बजट का आकार करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह आंकड़ा पिछले बजट से कहीं अधिक होने जा रहा है. यूपी को समझने वाले जानकारों का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया जा सकता है. इसके साथ ही औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला और युवा सशक्तीकरण पर भी बजट में विशेष जोर देने के संकेत मिल रहे हैं.  इस बजट में  शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में संभावित वृद्धि से लाखों शिक्षकों को लाभ मिल सकता है. इसके अलावा बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए फंड दिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय असमानता कम करने में मदद मिलेगी. जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने के साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के भरण-पोषण के लिए धनराशि में बढ़ोतरी हो सकती है. 

UP Budget 2026 LIve | CM Yogi Budget LIVE | Suresh Khanna Budget Speech LIVE: योगी सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही है.

  • 11:15 (IST) 11 Feb 2026

    UP Budget 2026 LIVE Update: भ्रष्टाचार किसने किया है यह तो वे लोग खुद जानते हैं : मंत्री नितिन अग्रवाल

    UP Budget 2026 LIVE Update: उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रदेश के बजट पर कहा कि सभी के जनकल्याण और प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए बजट होगा. बजट को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसने किया है यह तो वे लोग खुद जानते हैं. कौन-कौन भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है वे जानते हैं. लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता की होती है. जनता का पूरा भरोसा सरकार पर है इसलिए 2022 में हम लौटकर आए थे और 2027 में भी हम लौटकर आएंगे. 

  • 11:14 (IST) 11 Feb 2026

    UP Budget 2026 LIVE Update: समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए होगा बजट : मंत्री रजनी तिवारी

    UP Budget 2026 LIVE Update: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट होगा. योगी सरकार का बजट सदैव प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आया है और यह बजट भी ऐसा ही होगा. 

  • 11:12 (IST) 11 Feb 2026

    UP Budget 2026 LIVE Update: योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री

    UP Budget 2026 LIVE Update: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा पहुंचे. राज्य के वित्त मंत्री बुधवार को 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बजट पेश करेंगे.

  • 10:27 (IST) 11 Feb 2026

