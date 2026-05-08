मौसम बदलने पर क्यों बढ़ जाती है गले में सूजन और खराश? इन रेमेडीज से मिलेगी राहत, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

मौसम बदलते ही गले में सूजन और खराश होने लगती है. इसका मुख्य कारण अचानक से तापमान में बदलाव, शुष्क हवा और एलर्जी होता है. कई बार ये सूखापन, वायरस, बैक्टीरिया के हमले और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण भी हो जाता है. इसके कारण कफ और गले में सूजन जैसी समस्याएं हो जाती हैं. अगर आपको भी मौसम बदलने के कारण इस तरह की समस्या होती है, तो इससे राहत पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं.

बदलते मौसम में गले की समस्या का कारण

मौसम बदलते ही शरीर में कफ दोष बढ़ने लगता है, जिसके कारण गले में सूजन और बलगम की समस्या हो जाती है.

बदलते मौसम में हवा के शुष्क होने से गले की नमी कम हो जाती है और प्रदूषण के कारण एलर्जी भी हो जाती है.

तापमान में बदलाव के कारण भी गला खराब हो सकता है. ठंडी हवा में सांस लेने या ठंडा-गर्म साथ में या एक-दूसरे के बाद पीने से संक्रमण हो सकता है.

बदलते मौसम के कारण शरीर वायरस के प्रति जल्दी संवेदनशील हो जाता है. इसके कारण इम्यूनिटी वीक हो जाती है और खांसी-जुकाम और गले में दर्द व सूजन जैसी समस्याएं हो जाती हैं.

राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे

अगर आपको भी मौसम बदलने के कारण खांसी, जुकाम, गले की खराश और सूजन का सामना करना पड़ रहा है, तो आप नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर पानी गुनगुना करें और उससे गरारे करें, तो जल्दी राहत मिल जाती है.

इसके अलावा एक चम्मच शहद में अदरक का रस मिलाकर दिन में दो से तीन बार पीने से आराम मिल सकता है. शहद और अदरक गलो को नमी और गर्माहट देते हैं.

आप राहत के लिए तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को पानी में उबालकर पी सकते हैं.

रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से भी आपको राहत मिल सकती है. हल्दी वाला दूध पीना एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण सूजन में आराम देने में मदद कर सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौसम बदलने के साथ ही गले में दर्द, सूजन और खराश हो जाती है. इससे राहत पाने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए. साथ ही तीखा, खट्टा और तला-भुना भी नहीं खाना चाहिए. ये गले में सूजन बढ़ा सकता है. मौसम बदलने पर खुद को हाइड्रेटेड रखें. हाइड्रेट रखने के लिए गुनगुना पानी, हर्बल चाय और सूप पीते रहें.