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राष्ट्रपति भवन की पहली ‘आर्मी गर्ल’: कौन हैं मेजर ‘नव्या शेखावत’? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नई ADC, जिन्होंने अपनी एंट्री के साथ रच दिया इतिहास!

Who is President Draupadi Murmu ADC Navya Shekhawat: मेजर नव्या शेखावत ने राष्ट्रपति की एडीसी (ADC) बनकर रचा इतिहास! भारतीय सेना से यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 11:56:49 AM IST

राष्ट्रपति भवन की पहली 'आर्मी गर्ल': कौन हैं मेजर 'नव्या शेखावत'? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नई 'एडीसी', जिन्होंने अपनी एंट्री के साथ रच दिया इतिहास!
राष्ट्रपति भवन की पहली 'आर्मी गर्ल': कौन हैं मेजर 'नव्या शेखावत'? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नई 'एडीसी', जिन्होंने अपनी एंट्री के साथ रच दिया इतिहास!


Who is President Draupadi Murmu ADC Navya Shekhawat: राष्ट्रपति भवन से एडीसी ऋषभ सिंह संब्याल की विदाई की खबरों ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सुर्खियां बना दी थीं. ऐसे में लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए एडीसी को लेकर भी एक्साइडेट देखी जा रही थी. अब राष्ट्रपति भवन के गलियारों से बेहद खुश और गर्व से भर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है. देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अब एक ऐसी जांबाज महिला अफसर की एंट्री हो गई है, जिसने अपनी एंट्री के साथ ही इतिहास रच दिया है. जी हां, देश की राष्ट्रपति को अपनी नई एडीसी मिल गई है. हम बात कर रहे हैं मेजर नव्या शेखावत की, जिन्हें राष्ट्रपति का नया ‘Aide-de-Camp’ यानी ADC नियुक्त किया गया है. यह देश के इतिहास में पहला मौका है जब इंडियन आर्मी की किसी महिला अफसर को यह बेहद प्रतिष्ठित और हाई-प्रोफाइल जिम्मेदारी सौंपी गई है. वैसे इससे पहले साल 2025 में इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्विनी सोलंकी ने यह रिकॉर्ड बनाया था, और अब आर्मी से यह गौरव मेजर नव्या शेखावत ने अपने नाम कर लिया है. काठमांडू से लेकर सेना की छावनियों तक और अब सीधे राष्ट्रपति भवन के गलियारों तक… इस जांबाज अफसर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. आखिर कौन हैं नव्या शेखावत, कैसे तय किया उन्होंने इस मुकाम तक का सफर और क्या होता है एक एडीसी का असली रोल, आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली और हैरान कर देने वाली पूरी इनसाइड स्टोरी.

कौन हैं मेजर नव्या शेखावत और कहां से शुरू हुआ सफर?

मेजर नव्या शेखावत की यह कामयाबी रातों-रात नहीं मिली, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और जज्बा छिपा है. उन्होंने यूपीएससी की कठिन ‘कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज’ (CDS) परीक्षा पास की और चेन्नई की प्रतिष्ठित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) से अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की. इसके बाद साल 2021 में उन्हें भारतीय सेना की ‘आर्मी सर्विस कॉर्प्स’ (ASC) में कमीशन किया गया, जो सेना को लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट देने का काम करती है. अपनी मेहनत के दम पर महज कुछ ही सालों में मेजर के पद तक पहुंचने वाली नव्या ने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों, तो आसमान की ऊंचाइयां भी छूई जा सकती हैं. आज उनका राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना देश की हर उस बेटी के लिए मिसाल है जो फौज में जाने का सपना देखती है.

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एडीसी (ADC) का क्या होता है असली रोल और जिम्मेदारी?

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह ‘Aide-de-Camp’ यानी एडीसी होता क्या है और इनका काम क्या होता है? आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास कुल पांच एडीसी होते हैं, जिनमें से तीन आर्मी और एक-एक नेवी और एयरफोर्स से होते हैं. एडीसी का मतलब सिर्फ राष्ट्रपति के साथ वीवीआईपी कार्यक्रमों में खड़े रहना नहीं होता, बल्कि वे राष्ट्रपति के मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा होते हैं. सरकारी दौरों, प्रोटोकॉल, और तमाम ऑफिशियल कार्यक्रमों को बिना किसी चूक के स्मूथली चलाने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों के कंधों पर होती है. राष्ट्रपति के हर कदम पर साए की तरह साथ रहने वाले ये देश के सबसे भरोसेमंद और तेज-तर्रार मिलिट्री ऑफिसर माने जाते हैं.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम

मेजर नव्या शेखावत की यह नियुक्ति सिर्फ एक ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के बढ़ते कदमों की एक और ऐतिहासिक जीत है. 90 के दशक में जब महिलाओं के लिए फौज के दरवाजे खुले थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे राष्ट्रपति के मिलिट्री स्टाफ की कमान भी संभालेंगी. साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद से सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ हुआ, और आज उसी बदलाव का नतीजा है कि नव्या शेखावत जैसी बेटियां राष्ट्रपति भवन में देश का मान बढ़ा रही हैं. यह पल भारत की हर नारी शक्ति के लिए जश्न मनाने जैसा है.

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